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Суперкубок УЕФА-2019 пройдет на стадионе Бешикташ

Игра состоится в Стамбуле 14 августа 2019 года

  • 20.09.2017 20:27
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ФК Бешикташ
© ФК Бешикташ

Матч за Суперкубок УЕФА-2019 пройдет 14 августа на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле.

Стамбул впервые примет матч за Суперкубок УЕФА. Ранее здесь проходили финалы Лиги чемпионов УЕФА (2005, «Ататюрк») и Кубка УЕФА (2009, «Шюкрю Сараджоглу»). Новый стадион «Бешикташа» открылся 11 апреля 2016 года.

Решение провести финал Лиги Европы на стадионе «Бешикташ» было принято на заседании Исполнительного комитета УЕФА в среду.

Стамбул примет эстафету у Праги (2013), Кардиффа (2014), Тбилиси (2015), Тронхейма (2016) и Скопье (2017), которые принимали Суперкубок УЕФА после того, как он лишился постоянной прописки в Монако. Ближайший розыгрыш Суперкубка УЕФА пройдет 15 августа 2018 год в Таллине на «Лиллекюла Арене».

Источник — УЕФА

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