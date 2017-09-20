Суперкубок УЕФА-2019 пройдет на стадионе Бешикташ

Во Ярмоленко творить. Красава

вот с кого Коноплянка должен брать пример

Ярмола красавец и в атаке и в отборе

блин, а вот не солгу если скажу что Ярмола за это время один из лучших на поле вообще

Ярмола пока жжёт. Да и играть на него начали.

Деякі судді за таке дають червону

сволочи, против Андрюхи постоянно очень грубо играют!

в защите БД клоуны нереальные..