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Финал Лиги чемпионов сезона 2018/2019 примет Мадрид

Матч пройдет на стадионе «Метрополитано»

  • 20.09.2017 19:52
  • 498 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images
© Getty Images

Мадридский стадион «Метрополитано» примет финал следующей Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 1 июня 2019 года.

Новая арена возведена на месте старого стадиона «Атлетико» - «Олимпико». Официальное открытие состоялось в минувшую субботу, когда мадридцы с минимальным счетом одолели «Малагу».

Мадридский стадион «Сантьяго Бернабеу» принял четыре финала Кубка чемпионов/Лиги чемпионов - в 1957, 1969, 1980 и 2010 годах. Мадрид станет вторым после Лондона городом, где прошло пять или больше финалов, и четвертым после Амстердама, Парижа и Мюнхена, где финалы проводились на разных стадионах.

Решение провести финал Лиги чемпионов на «Метрополитано» было принято на заседании Исполнительного комитета УЕФА в среду.

Источник — УЕФА

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Комментарии
    babovoz
      babovoz, 20.09.2017 20:14
    +1
    А казали-Баку... А тепер Баку фінал Ліги Європи прийме
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