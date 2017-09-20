Финал Лиги чемпионов сезона 2018/2019 примет Мадрид

Мадридский стадион «Метрополитано» примет финал следующей Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 1 июня 2019 года.
Новая арена возведена на месте старого стадиона «Атлетико» - «Олимпико». Официальное открытие состоялось в минувшую субботу, когда мадридцы с минимальным счетом одолели «Малагу».
Мадридский стадион «Сантьяго Бернабеу» принял четыре финала Кубка чемпионов/Лиги чемпионов - в 1957, 1969, 1980 и 2010 годах. Мадрид станет вторым после Лондона городом, где прошло пять или больше финалов, и четвертым после Амстердама, Парижа и Мюнхена, где финалы проводились на разных стадионах.
Решение провести финал Лиги чемпионов на «Метрополитано» было принято на заседании Исполнительного комитета УЕФА в среду.
Источник — УЕФА
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