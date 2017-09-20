Агент: «Ярмоленко — самый высокооплачиваемый украинский легионер»

Немецкое издание Kicker назвало зарплату Коноплянки в «Шальке» – 4 евро млн в год.

Данных о з/п новичка «Боруссии» Ярмоленко пока не звучало. Два года назад, продлевая с Андреем контракт в «Динамо», ему прописали годовой оклад в 4 млн, который каждый сезон увеличивался на 500 тысяч. Таким образом на момент ухода в Дортмунд он получал в Киеве порядка 5 млн «чистыми».

«Однако рассчитывать на такую сумму в Германии было бы нереально, потому как тогда «Боруссии», с учетом налогов, пришлось бы платить ему почти 10 млн «грязными», — анонимно рассказал один из известных футбольных агентов. — Думаю, в Дортмунде ему могли положить ту же сумму, что в Киеве, 5-6 млн в год — только брутто. После вычета налогов он будет получать порядка 3 млн. Опять же, Андрей сознательно пошел на этот шаг. Он говорил, что ради выступления в Европе готов на понижение зарплаты. Впрочем, по окладу среди легионеров он – №1 Украины в Европе. 4 млн Коноплянки — это тоже брутто, «чистыми» у него будет где-то так же, как в «Севилье», — чуть больше 2 млн».