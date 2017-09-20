Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Агент: «Ярмоленко — самый высокооплачиваемый украинский легионер»

В «Боруссии» Андрей зарабатывает около 5-6 миллионов евро в год без учета налогов

  • 20.09.2017 19:31
  • 1777 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Getty Images. Андрей Ярмоленко
© Getty Images. Андрей Ярмоленко

Немецкое издание Kicker назвало зарплату Коноплянки в «Шальке» – 4 евро млн в год.

Данных о з/п новичка «Боруссии» Ярмоленко пока не звучало. Два года назад, продлевая с Андреем контракт в «Динамо», ему прописали годовой оклад в 4 млн, который каждый сезон увеличивался на 500 тысяч. Таким образом на момент ухода в Дортмунд он получал в Киеве порядка 5 млн «чистыми».

«Однако рассчитывать на такую сумму в Германии было бы нереально, потому как тогда «Боруссии», с учетом налогов, пришлось бы платить ему почти 10 млн «грязными», — анонимно рассказал один из известных футбольных агентов. — Думаю, в Дортмунде ему могли положить ту же сумму, что в Киеве, 5-6 млн в год — только брутто. После вычета налогов он будет получать порядка 3 млн. Опять же, Андрей сознательно пошел на этот шаг. Он говорил, что ради выступления в Европе готов на понижение зарплаты. Впрочем, по окладу среди легионеров он – №1 Украины в Европе. 4 млн Коноплянки — это тоже брутто, «чистыми» у него будет где-то так же, как в «Севилье», — чуть больше 2 млн».

Источник — Сегодня Спорт

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    WADO-1976
      WADO-1976, 20.09.2017 19:52
    -1
    А шо ж такое ? Разве в Германии офшеры не катят ? Не рассказывайте об этом Андрейке ,не расстраивайте его раньше времени !
    Ссылка
    Юрий Алпатов
    online
      Юрий Алпатов, 20.09.2017 20:11
    -3
    WADO-1976, 20.09.2017 19:52
    А шо ж такое ? Разве в Германии офшеры не катят ? Не рассказывайте об этом Андрейке ,не расстраивайте его раньше времени !
    Чудо коммунальное ты бы лучше побеспокоился о дашеньке 35 летней девочки видать с микробами девочка. 4 уже девочка в вашем гареме. Только выздоровела бразильская а тут бац и хорватская попалась. Не предохраняется девочка
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 20.09.2017 20:18
    +1
    Нехорошо считать чужие деньги.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.