Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Эдмар улетел в США

В «Металлист 1925» футболист планирует вернуться весной

  • 20.09.2017 19:15
  • 677 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Металлист 1925. Эдмар
© ФК Металлист 1925. Эдмар

Полузащитник «Металлиста 1925» Эдмар Галовский де Ласерда вместе со своей семьей - супругой Татьяной и тремя детьми Филиппом, Артуром и Иваном - сегодня транзитом через Стамбул улетел в Майями. Там бразильский украинец планирует выступать за любительский «Бока Ратон», а его дети получать образование.

По договоренности с руководством «Металлиста 1925», весной Эдмар планирует вернуться в Украину и помочь клубу в третьем круге Чемпионата второй лиги.

Источник — ФК Металлист 1925

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.