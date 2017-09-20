Эдмар улетел в США

Полузащитник «Металлиста 1925» Эдмар Галовский де Ласерда вместе со своей семьей - супругой Татьяной и тремя детьми Филиппом, Артуром и Иваном - сегодня транзитом через Стамбул улетел в Майями. Там бразильский украинец планирует выступать за любительский «Бока Ратон», а его дети получать образование.
По договоренности с руководством «Металлиста 1925», весной Эдмар планирует вернуться в Украину и помочь клубу в третьем круге Чемпионата второй лиги.
Источник — ФК Металлист 1925
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