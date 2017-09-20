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Сталь — наймолодша команда Європи

Середній вік гравців кам'янського клубу становить 21,67 роки

  • 20.09.2017 18:45
  • 829 просмотров
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УПЛ
© УПЛ

Кам'янська «Сталь» — наймолодша команда Європи. Це випливає з інформації Міжнародного центру спортивних досліджень

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES), більше відомий як Football Observatory, опублікував черговий цікавий рейтинг. Згідно з ним, кам’янська «Сталь» є наймолодшою командою Європи! Середній вік колективу, котрий тренує Егіше Мелікян, — 21,67 років; із усіх європейських клубів, які виступають у найвищих футбольних дивізіонах своїх країн, лише два мають склади, молодші за 22 роки (другий — голландський НАК «Бреда»).

Источник — УПЛ

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