Кам'янська «Сталь» — наймолодша команда Європи. Це випливає з інформації Міжнародного центру спортивних досліджень

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES), більше відомий як Football Observatory, опублікував черговий цікавий рейтинг. Згідно з ним, кам’янська «Сталь» є наймолодшою командою Європи! Середній вік колективу, котрий тренує Егіше Мелікян, — 21,67 років; із усіх європейських клубів, які виступають у найвищих футбольних дивізіонах своїх країн, лише два мають склади, молодші за 22 роки (другий — голландський НАК «Бреда»).