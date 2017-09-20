Сергей НАГОРНЯК: «Ярмоленко — основное оружие сборной Украины»

Сергей Нагорняк прокомментировал вызов легионеров в сборную Украины на матчи с Косово и Хорватией.

«Не думаю, что все, кого Шевченко вызвал из зарубежных клубов, будут играть, — говорит эксперт Сергей Нагорняк. — Можно ожидать, что мы увидим Коноплянку, Малиновского и Ярмоленко. Андрей вообще сейчас превращается в основное оружие сборной Украины. Он идеально вписался в состав «Боруссии» и будет прогрессировать. Дортмундцы, в отличие от «Шальке», более интересный клуб. Коноплянка вот с «Баварией» пытался обострять, но уровень команд был слишком разный. Нет ничего удивительного в вызове Кучера, это опытный футболист. Сложно только сказать, как в этом списке оказался Зинченко, но тут, как говорится, тренеру виднее. Возможно, конечно, кого-то еще довызовут. Но Шахов, например, сейчас не играет, Селезнев не забивает, а Зозуля только начал выходить на поле после длительной паузы. Да, недавно забил Безус, но это не показатель. Тренеров прежде всего интересует стабильность».