Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сергей НАГОРНЯК: «Ярмоленко — основное оружие сборной Украины»

Специалист прокомментировал вызов легионеров в украинскую национальную команду

  • 20.09.2017 18:14
  • 166 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Sport.ua. Сергей Нагорняк
© Sport.ua. Сергей Нагорняк

Сергей Нагорняк прокомментировал вызов легионеров в сборную Украины на матчи с Косово и Хорватией.

«Не думаю, что все, кого Шевченко вызвал из зарубежных клубов, будут играть, — говорит эксперт Сергей Нагорняк. — Можно ожидать, что мы увидим Коноплянку, Малиновского и Ярмоленко. Андрей вообще сейчас превращается в основное оружие сборной Украины. Он идеально вписался в состав «Боруссии» и будет прогрессировать. Дортмундцы, в отличие от «Шальке», более интересный клуб. Коноплянка вот с «Баварией» пытался обострять, но уровень команд был слишком разный. Нет ничего удивительного в вызове Кучера, это опытный футболист. Сложно только сказать, как в этом списке оказался Зинченко, но тут, как говорится, тренеру виднее. Возможно, конечно, кого-то еще довызовут. Но Шахов, например, сейчас не играет, Селезнев не забивает, а Зозуля только начал выходить на поле после длительной паузы. Да, недавно забил Безус, но это не показатель. Тренеров прежде всего интересует стабильность».

Источник — Вести

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    stopor2016
    online
    stopor2016, 20.09.2017 18:26
    0
    И шо Ярмоленко без Коваленки сделает ?
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 20.09.2017 18:28
    0
    Основноє оружіє збірної україни, може бути оптимальний склад, а не виклик по блату.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.