Артем ФРАНКОВ: «Цель КДК ФФУ — затянуть принятие Лозанной решения»

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков поделился мнением о «мариупольском деле».
«10 дней понадобилось КДК ФФУ, чтобы прислать в Динамо текст решения по Мариуполю. Объем - внимание! - два абзаца по одному предложению!!!
«Нечто формально правильное, а по сути издевательство». Классика! То есть затягивать будут до предела. Искуственно, используя каждую букву!
Какова цель? Сделать так, чтобы Лозанна не приняла решение до начала второго этапа чемпионата. Три очка для Мариуполя могут стать золотыми!
По крайней мере, другого мотива - ну разве что тупо потроллить Динамо! - я пока не вижу. Потому что теперь наступает следующий этап...
Для подачи апелляции Динамо нужно ПОЛНОЕ решение с мотивацией. КДК предлагает - а вы нас попросите, и мы через 7 дней вам пришлем... 17 дней!
Ну а дальше понятно - АК ФФУ получает апелляцию, 10 дней глава тянет, принимая решение об открытии, затем 60 дней парятся с расследованием…
Насчет 60-ти я оптимист - там есть крючки, которые позволяют затягивать снова и снова... Печально», — написал Франков в своем твиттере.
Источник — Twitter
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Учат Суркисов жизни ! Так держать ,хитрожопых нужно учить их же методами !
Не,хитрожопость это у бамбасян,которые вместо того ,что бы с автоматом в руках освобождать свой край от братьев-дебилов прячутся под Диканькой ...Да,шлепер?
WADO-1976, 20.09.2017 17:43 Учат Суркисов жизни ! Так держать ,хитрожопых нужно учить их же методами ! Не,хитрожопость это у бамбасян,которые вместо того ,что бы с автоматом в руках освобождать свой край от братьев-дебилов прячутся под Диканькой ...Да,шлепер?
Та под какой Дыканькой? Я ездил во Львовскую область отдыхать, хамство персонала базы меня поразило, меню вообще ввело в ступор, никогда такого там не встречал. В итоге оказалось базу выкупили дамбасяне переселенцы и установили там свои порядки.
Типчикам типо ВАДо желаю чтобы их клубешник так везде и всегда учили повсеместно.
Обосную что именно нормально ? выносить, однобокие решения, или препятствовать законному праву ответчика обжаловать их в вышестоящих инстанциях ?
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