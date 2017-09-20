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Артем ФРАНКОВ: «Цель КДК ФФУ — затянуть принятие Лозанной решения»

Член исполкома ФФУ поделился мнением о ситуации вокруг несостоявшегося матча «Мариуполь» — «Динамо»

  • 20.09.2017 17:23
  • 1069 просмотров
  • 9 комментария
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Sport.ua. Артем Франков
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков поделился мнением о «мариупольском деле».

«10 дней понадобилось КДК ФФУ, чтобы прислать в Динамо текст решения по Мариуполю. Объем - внимание! - два абзаца по одному предложению!!!

«Нечто формально правильное, а по сути издевательство». Классика! То есть затягивать будут до предела. Искуственно, используя каждую букву!

Какова цель? Сделать так, чтобы Лозанна не приняла решение до начала второго этапа чемпионата. Три очка для Мариуполя могут стать золотыми!

По крайней мере, другого мотива - ну разве что тупо потроллить Динамо! - я пока не вижу. Потому что теперь наступает следующий этап...

Для подачи апелляции Динамо нужно ПОЛНОЕ решение с мотивацией. КДК предлагает - а вы нас попросите, и мы через 7 дней вам пришлем... 17 дней!

Ну а дальше понятно - АК ФФУ получает апелляцию, 10 дней глава тянет, принимая решение об открытии, затем 60 дней парятся с расследованием…

Насчет 60-ти я оптимист - там есть крючки, которые позволяют затягивать снова и снова... Печально», — написал Франков в своем твиттере.

Источник — Twitter

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Комментарии
    Alena Ostapenko
      Alena Ostapenko, 20.09.2017 17:37
    -4
    А чего печально? Вполне нормально
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    WADO-1976
      WADO-1976, 20.09.2017 17:43
    -4
    Учат Суркисов жизни ! Так держать ,хитрожопых нужно учить их же методами !
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    vipfishman
      vipfishman, 20.09.2017 17:48
    +7
    WADO-1976, 20.09.2017 17:43
    Учат Суркисов жизни ! Так держать ,хитрожопых нужно учить их же методами !
    Не,хитрожопость это у бамбасян,которые вместо того ,что бы с автоматом в руках освобождать свой край от братьев-дебилов прячутся под Диканькой ...Да,шлепер?
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    Bogdan Gil
      Bogdan Gil, 20.09.2017 17:54
    +3
    Он думает, что Лозанна за пол года дело рассмотрит, да они года 3-4 будут рассматривать
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    Nataliy Kalmeteva
      Nataliy Kalmeteva, 20.09.2017 17:54
    -1
    А чего кроты так боятся Лозанны???? Они ведь всегда правы)))))
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    SandroKing
      SandroKing, 20.09.2017 17:58
    +2
    vipfishman, 20.09.2017 17:48
    WADO-1976, 20.09.2017 17:43
    Учат Суркисов жизни ! Так держать ,хитрожопых нужно учить их же методами !

    Не,хитрожопость это у бамбасян,которые вместо того ,что бы с автоматом в руках освобождать свой край от братьев-дебилов прячутся под Диканькой ...Да,шлепер?
    Та под какой Дыканькой? Я ездил во Львовскую область отдыхать, хамство персонала базы меня поразило, меню вообще ввело в ступор, никогда такого там не встречал. В итоге оказалось базу выкупили дамбасяне переселенцы и установили там свои порядки.
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 20.09.2017 18:33
    0
    SandroKing, 20.09.2017 17:58
    vipfishman, 20.09.2017 17:48
    WADO-1976, 20.09.2017 17:43 Учат Суркисов жизни ! Так держать ,хитрожопых нужно учить их же методами ! Не,хитрожопость это у бамбасян,которые вместо того ,что бы с автоматом в руках освобождать свой край от братьев-дебилов прячутся под Диканькой ...Да,шлепер?

    Та под какой Дыканькой? Я ездил во Львовскую область отдыхать, хамство персонала базы меня поразило, меню вообще ввело в ступор, никогда такого там не встречал. В итоге оказалось базу выкупили дамбасяне переселенцы и установили там свои порядки.
    Ти часом не той самий кінг, який всіх ватою називаєш?
    Ссылка
    dinamoliga
    online
      dinamoliga, 20.09.2017 18:33
    0
    КДК просто понимает, что с решением Лозанны, их бордель споснируемый Ахметом, утратит свою выгодность, вот и оттягивают решение , чтобы больше нахапыжить

    Типчикам типо ВАДо желаю чтобы их клубешник так везде и всегда учили повсеместно.
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    dinamoliga
    online
      dinamoliga, 20.09.2017 18:35
    0
    Alena Ostapenko, 20.09.2017 17:37
    А чего печально? Вполне нормально

    Обосную что именно нормально ? выносить, однобокие решения, или препятствовать законному праву ответчика обжаловать их в вышестоящих инстанциях ?
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