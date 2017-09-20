Артем ФРАНКОВ: «Цель КДК ФФУ — затянуть принятие Лозанной решения»

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков поделился мнением о «мариупольском деле».

«10 дней понадобилось КДК ФФУ, чтобы прислать в Динамо текст решения по Мариуполю. Объем - внимание! - два абзаца по одному предложению!!!

«Нечто формально правильное, а по сути издевательство». Классика! То есть затягивать будут до предела. Искуственно, используя каждую букву!

Какова цель? Сделать так, чтобы Лозанна не приняла решение до начала второго этапа чемпионата. Три очка для Мариуполя могут стать золотыми!

По крайней мере, другого мотива - ну разве что тупо потроллить Динамо! - я пока не вижу. Потому что теперь наступает следующий этап...

Для подачи апелляции Динамо нужно ПОЛНОЕ решение с мотивацией. КДК предлагает - а вы нас попросите, и мы через 7 дней вам пришлем... 17 дней!

Ну а дальше понятно - АК ФФУ получает апелляцию, 10 дней глава тянет, принимая решение об открытии, затем 60 дней парятся с расследованием…

Насчет 60-ти я оптимист - там есть крючки, которые позволяют затягивать снова и снова... Печально», — написал Франков в своем твиттере.