Бензема будет получать в Реале 7,5 миллионов евро в год

29-летний нападающий «Реала» Карим Бензема в ближайшее время продлит контракт с испанским клубом.
Новое соглашение футболиста будет рассчитано до лета 2021 года. Зарплата Бензема составит 7,5 миллионов евро в год. Клаусула игрока составит 1 миллиард евро.
Бензема перешел в «Реал» из «Лиона» в 2009 году.
Источник — As.com
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я,считаю,он один из лучших!!!
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