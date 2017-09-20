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Бензема будет получать в Реале 7,5 миллионов евро в год

Французский форвард договорился о продлении контракта с мадридским клубом

  • 20.09.2017 16:52
  • 573 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Карим Бензема
© Getty Images. Карим Бензема

29-летний нападающий «Реала» Карим Бензема в ближайшее время продлит контракт с испанским клубом.

Новое соглашение футболиста будет рассчитано до лета 2021 года. Зарплата Бензема составит 7,5 миллионов евро в год. Клаусула игрока составит 1 миллиард евро.

Бензема перешел в «Реал» из «Лиона» в 2009 году.

Источник — As.com

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Комментарии
    alegofich
    alegofich, 20.09.2017 17:23
    +3
    Клаусула игрока составит 1 миллиард евро.....
    ======
    Подстраховались?
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    tsvik12
    tsvik12, 20.09.2017 17:23
    -2
    Краще б нормального нападника купили.
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    sanjek83
    online
      sanjek83, 20.09.2017 18:39
    0
    tsvik12, 20.09.2017 17:23
    Краще б нормального нападника купили.
    Вы считаете, Бензема, плохой нападающий?! странно...вы с футболом,как вообще,дружите?!
    я,считаю,он один из лучших!!!
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