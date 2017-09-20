Антонио КОНТЕ: «Я готов выпускать и 36-летних, и 16-летних игроков»

Антонио Конте считает, что Андреас Кристенсен является прекрасным примером для молодых игроков «Челси», которые пытаются пробиться в основную команду.

В интервью перед сегодняшним матчем Кубка Лиги с «Ноттингем Форест» на «Стэмфорд Бридж» главный тренер «Челси» высказался по поводу неопытных игроков команды, которым необходимо получать возможности, чтобы проявить себя.

На своей вчерашней предматчевой пресс-конференции Конте заявил, что Чарли Мусонда и Кенеди примут участие в матче с «Ноттингем Форест», а у болельщиков «синих» будет шанс увидеть в игре Итана Ампаду (на нижнем фото), который летом перешёл в «Челси» из «Экзетера». Итальянский тренер подтвердил, что 17-летний игрок попадет в заявку на сегодняшний матч.

Ампаду, подписавший профессиональный контракт с клубом на этой неделе вскоре после своего дня рождения, выступал за подготовительную команду «Челси» и получил вызов в сборную Уэльса во время последнего перерыва на матчи сборных, хотя в отборочных матчах ЧМ-2018 на поле не появился.

«Ампаду – молодой игрок, но он обладает хорошим мастерством и способностями стать игроком основной команды «Челси», – говорит Конте. – Он физически силён, обладает хорошей техникой, и он отличный парень, поэтому мы должны продолжать работать с ним, чтобы постараться улучшить его игру и помочь ему сделать следующий шаг».

«Я не думаю, что если в 16 лет ты получаешь вызов в национальную сборную, то она тем самым усиливает давление на тебя. Он должен гордиться, но, разумеется, он должен много работать, чтобы заслужить ещё один вызов. Мы рады, потому что он является игроком «Челси» и хорошей перспективой для нас».

Говоря о молодых и талантливых игроках, которые пытаются пробиться в первую команду топ-клубов, Конте привел в пример Кристенсена и Натаниэля Чалобу, перешедшего этим летом в «Уотфорд» для получения постоянной игровой практики.

«В прошлом сезоне у Чалобы был шанс сыграть, но не забывайте, что мы выиграли АПЛ, и нашими полузащитниками были Матич, Канте и Фабрегас, – поясняет Конте. – Необходимо рассмотреть все эти моменты. Чалоба был нашим четвёртым полузащитником, и у него был шанс сыграть, но естественно, что, если ты хочешь играть регулярно в составе выдающейся команды, ты должен заслужить это. Если ты готов показать, что ты способен лучше Канте, Матича и Фабрегаса сыграть на их позициях, то я готов тебя выпускать на поле».

«Сейчас у нас есть наглядный пример Андреаса Кристенсена. Он два сезона выступал на правах аренды за «Боруссию» (Менхенгладбах), теперь он в нашем составе и принимает участие почти в каждом матче. Он готов к игре в Лиге Чемпионов и готов играть за нас в стартовом составе. Молодым футболистам важно пройти правильный путь, чтобы быть готовыми играть за «Челси»».

«Каждый тренер хочет побеждать. Мне всё равно, молодой это игрок или старый. Если 36-летний игрок может меня порадовать и поможет мне победить, я выпущу его на поле. И то же самое касается 16-летнего игрока, я готов это сделать. Не забывайте, свой первый матч в Серии А я провёл, когда мне было 16 лет. Думаю, я первый, кто готов доверять молодым игрокам, если они заслуживают шанс и могут помочь мне победить, потому что я хочу побеждать, а не проигрывать».

«Когда ты начинаешь свою карьеру в команде, которая не борется за титул, проще найти место, потому что клубы стараются давать шансы молодым игрокам, поскольку затем могут их продать. Это огромная разница – начинать карьеру в команде, которая борется за титул, либо в команде, которая борется за выживание или идет в середине таблицы».

За неделю «синие» проведут три матча в трёх разных турнирах. В субботу «Челси» сыграет в АПЛ со «Стоуком», а в следующую среду проведет выездной матч с «Атлетико» в ЛЧ.

Но в данный момент Конте предлагает уделить все внимание «Ноттингем Форест», который продемонстрировал свои способности в предыдущем раунде турнира.

«В этом сезоне мы выступаем в четырех турнирах, Кубок Лиги является одним из них, и мы хотим показать свой максимум, но это нелегко», – говорит итальянец.

«Когда ты участвуешь в первой части турнира, иногда у тебя есть возможность предоставить шанс некоторым игрокам, которые не играют много. Но в Англии эти турниры очень сложны. Например, «Ноттингем Форест» обыграл «Ньюкасл» в предыдущем раунде. Нужно учитывать эти непростые обстоятельства и рисковать».