Ролик к матчу Украина – Хорватия получил скандальную огласку

19 сентября о рекламном ролике, который носит сексистский подтекст, написало одно из самых популярных и влиятельных СМИ мира – BBC.

«Клип показывает крупный план лица стонущей женщины с глянцевыми губами, которые, кажется, выражают сексуальное удовольствие, после чего кадр перепрыгивает на женскую футбольную команду, которая кричит в камеру: «Мы не симулируем!», — так пишет BBC.

Телеканал «Футбол» отреагировал удалением ролика со своего канала на YouTube после того, как посыпались обвинения в сексизме в украинском сегменте Facebook, но официальные лица канала не делали никаких заявлений.

Матч между женскими сборными Украины и Хорватии прошел 15 сентября во Львове в рамках отбора на чемпионат мира-2019 и завершился со счетом 1:1.

К слову, этот матч стал первой трансляцией женского футбола на телеканалах «Футбол».