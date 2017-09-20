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Ролик к матчу Украина – Хорватия получил скандальную огласку

Промо-ролик к трансляции матча женских сборных Украины и Хорватии получил международную огласку

  • 20.09.2017 16:23
  • 746 просмотров
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BBC
© BBC
19 сентября о рекламном ролике, который носит сексистский подтекст, написало одно из самых популярных и влиятельных СМИ мира – BBC.
 
«Клип показывает крупный план лица стонущей женщины с глянцевыми губами, которые, кажется, выражают сексуальное удовольствие, после чего кадр перепрыгивает на женскую футбольную команду, которая кричит в камеру: «Мы не симулируем!», — так пишет BBC.
 
Телеканал «Футбол» отреагировал удалением ролика со своего канала на YouTube после того, как посыпались обвинения в сексизме в украинском сегменте Facebook, но официальные лица канала не делали никаких заявлений.
 
 
Матч между женскими сборными Украины и Хорватии прошел 15 сентября во Львове в рамках отбора на чемпионат мира-2019 и завершился со счетом 1:1.
 
К слову, этот матч стал первой трансляцией женского футбола на телеканалах «Футбол».

Источник — Sportarena

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