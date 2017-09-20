Ролик к матчу Украина – Хорватия получил скандальную огласку

19 сентября о рекламном ролике, который носит сексистский подтекст, написало одно из самых популярных и влиятельных СМИ мира – BBC.
«Клип показывает крупный план лица стонущей женщины с глянцевыми губами, которые, кажется, выражают сексуальное удовольствие, после чего кадр перепрыгивает на женскую футбольную команду, которая кричит в камеру: «Мы не симулируем!», — так пишет BBC.
Телеканал «Футбол» отреагировал удалением ролика со своего канала на YouTube после того, как посыпались обвинения в сексизме в украинском сегменте Facebook, но официальные лица канала не делали никаких заявлений.
Матч между женскими сборными Украины и Хорватии прошел 15 сентября во Львове в рамках отбора на чемпионат мира-2019 и завершился со счетом 1:1.
К слову, этот матч стал первой трансляцией женского футбола на телеканалах «Футбол».
Источник — Sportarena
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.