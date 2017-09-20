ШЕВЧУК: «Хочу передать футболистам Шахтера U-17 свое видение футбола»

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук прокомментировал свое назначение на должность тренера Академии «горняков» U-17.

«Я очень рад, что мне предоставилась такая возможность работать и сделать свои первые шаги в клубе, где я провел 13 лет. Я сразу сказал ребятам при нашей первой встрече, что это очень важный возраст в становлении футболиста. Это переходной период из юношеского футбола во взрослый.

Хочу поделиться с ними своим опытом и передать им футбольные знания, обучить их тому, что я получил за свою карьеру от тренеров. Хочу передать им свое видение футбола и свое мнение.

Я такой человек, что если за что-то берусь, то отдаюсь максимально. Сразу включаюсь в эту работу. С первого дня сказал ребятам, что хочу быть им старшим товарищем. На поле они все должны слушаться меня, если хотят прогрессировать и в будущем стать игроками основного состава Шахтера», – сказал Шевчук.