Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ШЕВЧУК: «Хочу передать футболистам Шахтера U-17 свое видение футбола»

Новоиспеченный тренер Академии «горняков» U-17 прокомментировал свое назначение

  • 20.09.2017 15:31
  • 187 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Вячеслав Шевчук
© ФК Шахтер Донецк. Вячеслав Шевчук
Бывший защитник донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук прокомментировал свое назначение на должность тренера Академии «горняков» U-17.
 
«Я очень рад, что мне предоставилась такая возможность работать и сделать свои первые шаги в клубе, где я провел 13 лет. Я сразу сказал ребятам при нашей первой встрече, что это очень важный возраст в становлении футболиста. Это переходной период из юношеского футбола во взрослый.
 
Хочу поделиться с ними своим опытом и передать им футбольные знания, обучить их тому, что я получил за свою карьеру от тренеров. Хочу передать им свое видение футбола и свое мнение.
 
Я такой человек, что если за что-то берусь, то отдаюсь максимально. Сразу включаюсь в эту работу. С первого дня сказал ребятам, что хочу быть им старшим товарищем. На поле они все должны слушаться меня, если хотят прогрессировать и в будущем стать игроками основного состава Шахтера», – сказал Шевчук.

Источник — Футбол 24

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.