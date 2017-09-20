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БОГДАНОВ: «Кварцяный мог бросить стакан с водой в кого-то из игроков»

Экс-хавбек луцкой «Волыни» рассказал о работе под руководством Виталия Кварцяного

  • 20.09.2017 15:15
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ФК Олимпик. Андрей Богданов
© ФК Олимпик. Андрей Богданов
Хавбек донецкого «Олимпика» Андрей Богданов рассказал о периоде карьеры в луцкой «Волыни».
 
– Часто конфликтовали с Кварцяным?
– Последние 3-4 месяца перед моим уходом в «Олимпик» часто возникали конфликты.
 
– Что стало главной причиной Вашего побега из «Волыни»: деньги, коллектив, тренер?
– Деньги? Точно нет. Мне все выплатили до копейки. Я видел, что много футболистов ушли, а я сначала остался. Надо было уходить по окончанию сезона, ведь как только я подписал новый контракт с «Волынью, сразу обострились отношения с тренером.
 
– Хочу вспомнить историю о том, как Кварцяный высадил Вас посреди дороги из клубного автобуса. Держали на него обиду?
– Конечно, меня это зацепило, но что я мог сделать? До конца чемпионата оставалось 6 туров, и я хотел играть. В любой другой ситуации я бы собрал вещи и уехал, но тогда каждый матч был важен для меня.
 
– Говорили после этого с Кварцяным?
– Да, после этого было командное собрание, все ребята высказались, но те разговоры останутся в коллективе.
 
– У кого из тренеров, с которыми Вы работали, в раздевалке летали бутсы, бутылки?
– С Кварцяным такое было.
 
– И часто летали бутсы?
– Бутсы не летали, но стакан с водой полететь мог в кого-то из игроков. При Кучуке раз было, но там ничего не летало, хотя разговор был очень эмоциональным. Как раз после игры с «Волынью».
 
– У Кварцяного были футболисты, которым особенно доставалось?
– Он периодами всем «выписывал». Помню, Козьбану было не сладко. Всех поименно не назову, не помню уже
 
– Вы были среди числа игроков, к которым был особое внимание?
– Да, как раз последние 3-4 месяца он мог после неудачной игры высказать мне все, что думает.

Источник — Xsport

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