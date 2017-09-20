БОГДАНОВ: «Кварцяный мог бросить стакан с водой в кого-то из игроков»

Хавбек донецкого «Олимпика» Андрей Богданов рассказал о периоде карьеры в луцкой «Волыни».

– Часто конфликтовали с Кварцяным?

– Последние 3-4 месяца перед моим уходом в «Олимпик» часто возникали конфликты.

– Что стало главной причиной Вашего побега из «Волыни»: деньги, коллектив, тренер?

– Деньги? Точно нет. Мне все выплатили до копейки. Я видел, что много футболистов ушли, а я сначала остался. Надо было уходить по окончанию сезона, ведь как только я подписал новый контракт с «Волынью, сразу обострились отношения с тренером.

– Хочу вспомнить историю о том, как Кварцяный высадил Вас посреди дороги из клубного автобуса. Держали на него обиду?

– Конечно, меня это зацепило, но что я мог сделать? До конца чемпионата оставалось 6 туров, и я хотел играть. В любой другой ситуации я бы собрал вещи и уехал, но тогда каждый матч был важен для меня.

– Говорили после этого с Кварцяным?

– Да, после этого было командное собрание, все ребята высказались, но те разговоры останутся в коллективе.

– У кого из тренеров, с которыми Вы работали, в раздевалке летали бутсы, бутылки?

– С Кварцяным такое было.

– И часто летали бутсы?

– Бутсы не летали, но стакан с водой полететь мог в кого-то из игроков. При Кучуке раз было, но там ничего не летало, хотя разговор был очень эмоциональным. Как раз после игры с «Волынью».

– У Кварцяного были футболисты, которым особенно доставалось?

– Он периодами всем «выписывал». Помню, Козьбану было не сладко. Всех поименно не назову, не помню уже

– Вы были среди числа игроков, к которым был особое внимание?

– Да, как раз последние 3-4 месяца он мог после неудачной игры высказать мне все, что думает.