БОГДАНОВ: «Два провальных сезона – результат работы Блохина в Динамо»

Хавбек донецкого «Олимпика» Андрей Богданов рассказал о периоде карьеры в киевском «Динамо».

– Учитывая то, как сложились дела в «Динамо», считаете ли Вы этот переход Вашей главной футбольной неудачей?

– Да, это однозначно так. Мне не повезло с тем, что Семина убрали слишком рано. Если бы мы посотрудничали с ним хотя бы сезон-полтора, думаю, у меня было бы больше шансов закрепиться в основе.

– Какие впечатления остались от Блохина?

– У меня от него нет никаких впечатлений, и я о нем ничего не могу сказать.

– Он не выпускал Вас на поле, аргументируя это тем, что Вы ему не подходите. Возможно, между вами был конфликт?

– Он выпускал меня на все возможные позиции, кроме моей родной, меня это не устраивало. Но конфликта между нами никакого не было.

– Часто слышали от Блохина истории о его футбольных подвигах?

– В подробности вдаваться не буду, но такое, конечно, было.

– Часто тактика Блохина была чем-то вроде «камон плэй». Не считаете ли Вы его методы устаревшими?

– Скажу так: два провальных сезона показали результат его работы в «Динамо».