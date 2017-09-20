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БОГДАНОВ: «Два провальных сезона – результат работы Блохина в Динамо»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» рассказал о работе под руководством Олега Блохина

  • 20.09.2017 14:46
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ФК Олимпик. Андрей Богданов
© ФК Олимпик. Андрей Богданов
Хавбек донецкого «Олимпика» Андрей Богданов рассказал о периоде карьеры в киевском «Динамо».
 
– Учитывая то, как сложились дела в «Динамо», считаете ли Вы этот переход Вашей главной футбольной неудачей?
– Да, это однозначно так. Мне не повезло с тем, что Семина убрали слишком рано. Если бы мы посотрудничали с ним хотя бы сезон-полтора, думаю, у меня было бы больше шансов закрепиться в основе.
 
– Какие впечатления остались от Блохина?
– У меня от него нет никаких впечатлений, и я о нем ничего не могу сказать.
 
– Он не выпускал Вас на поле, аргументируя это тем, что Вы ему не подходите. Возможно, между вами был конфликт?
– Он выпускал меня на все возможные позиции, кроме моей родной, меня это не устраивало. Но конфликта между нами никакого не было.
 
– Часто слышали от Блохина истории о его футбольных подвигах?
– В подробности вдаваться не буду, но такое, конечно, было.
 
– Часто тактика Блохина была чем-то вроде «камон плэй». Не считаете ли Вы его методы устаревшими?
– Скажу так: два провальных сезона показали результат его работы в «Динамо».
 

Источник — Xsport

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