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Артем Кравец купил оборудование для родильного отделения больницы

Нападающий «Динамо» продал с аукциона футболки ведущих игроков мира

  • 20.09.2017 14:37
  • 272 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев
Форвард киевского «Динамо» Артем Кравец и его жена Анна на вырученные от аукциона деньги купили оборудование в родильное отделение центральной районной больницы города Сокаль Львовской области. В конце прошлого года Кравец начал масштабный благотворительный аукцион.
 
 
В период выступления в аренде в испанской Гранаде динамовец не забывал и об Украине. Он обзавелся игровыми футболками выдающихся футболистов мадридского Реала, а также Фернандо Торреса, Суареса, Неймара, майкой одного из лучших клубов мира – ФК Барселона с автографами игроков клуба.
 
Также Артем предложил в качестве лота свою футболку сборной Украины, в которой он забил победный мяч в ворота сборной Финляндии с автографами всех игроков национальной команды и всех тренеров. А еще футболку всемирно известного игрока, обладателя «Золотого мяча», а ныне наставника национальной сборной Украины Андрея Шевченко с автографом.
 
 
Все желающие помочь могли переслать деньги на банковскую карту, реквизиты которой были доступны на страницах Артема в социальных сетях Фейсбук и Инстаграм.
 
 
По итогам аукциона Артему и Анне удалось собрать внушительную сумму, информирует официальный сайт Динамо. Вырученные средства пара решила направить на покупку оборудования в родильное отделение центральной районной больницы города Сокаль (Львовская обл). А спонсор, который приобрел одну из футболок, согласился оплатить ремонт. В родильном отделении не было даже самого необходимого оснащения, а теперь появилось современное оборудование. В частности, Анна и Артем приобрели и передали в больницу: аппарат УЗИ, открытую реанимационную систему, лампу для фототерапии, инкубатор для новорожденных, пульсоксиметр неонатальный, аппарат для отсасывания слизи у новорожденных, кровати для младенцев – 5 шт, столы для пеленания для родильных залов – 3 шт., матрасы с подогревом – 3 шт.
 
 
 
На прощание Артем и Аня подарили родильному отделению футболку с автографом и наилучшими пожеланиями для будущих мам и их деток
 

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    pavelod
    online
      pavelod, 20.09.2017 14:46
    0
    Браво Артём! , вот только бы доктора не стали себе в карман заробатывать рассказывая какое у них дорогое и хорошее оборудование.
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