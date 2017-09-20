Тейшейра может зимой перейти в Интер

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Алекс Тейшейра может вернуться в Европу. В услугах бразильского полузащитника заинтересован миланский «Интер».
В последнее время Тейшейра все реже имеет игровую практику «Цзянсу Сунин». Дело в том, что в китайской Суперлиге жесткий лимит на легионеров (одновременно на поле в составе одной команды могут находиться не более трех иностранных футболистов).
Сообщается, что 27-летний хавбек планирует перебраться в новый клуб вначале 2018 года на правах аренды. Более того, в услугах бразильца лично заинтересован наставник «нара-дзурри» Лучано Спаллетти.
Добавим, что «Интером» и «Цзянсу» владеет одна компания «Suning Group».
Напомним, Тейшейра перешел в китайский клуб «Цзянсу Сунин» из «Шахтера» за рекордные для украинского футбола 50 миллионов евро.
Источник — Football-italia
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