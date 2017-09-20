Руслан РОТАНЬ: «Нужно выжать максимум и выйти из группы на ЧМ-2018»

Украинский хавбек чешской «Славии» Руслан Ротань прокомментировал победу в дерби над «Спартой» (2:0).

— В каждой стране есть свое топ-дерби. В Украине, например, это «Динамо» — «Шахтер». Но здесь все несколько иначе. По сути, поединок начинается еще задолго до матча и заканчивается через пару недель после финального свистка. Все же этому дерби 125 лет. Даже не думал, что может быть такой накал. Болельщики могут простить футболистам «Славии» все, если они обыграют «Спарту». Хорошо, что нам это удалось, все довольны и теперь будут две недели пить.

— А как же вы? Пиво в Праге ведь очень вкусное.

— Пока не до этого, сезон только начался. Так что мы оставляем все пиво для болельщиков.

— Как оцениваете наши перспективы в отборе ЧМ-2018?

— Нужно сейчас не о перспективах говорить, а выходить на поле и добывать две победы, тогда все будет нормально. Нам все никак не удается пройти квалификацию ровно: то соперники попадутся финалисты ЧМ, то просто игра не идет. Сейчас нужно выжать максимум и выйти из нашей группы.