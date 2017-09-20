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СОБОЛЬ: «Все просто: нам нужно брать шесть очков и выходить на ЧМ»

Защитник сборной Украины рассказал о перспективах национальной команды в отборе на ЧМ-2018

  • 20.09.2017 14:07
  • 179 просмотров
  • 3 комментария
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Динамомания. Эдуард Соболь
© Динамомания. Эдуард Соболь
Украинский защитник чешской «Славии» Эдуард Соболь рассказал о перспективах сборной Украины перед заключительными матчами квалификации чемпионата мира-2018.
 
«Шансы у нас как были, так и остаются. Тут ключевые обе встречи: и с Косово, и с Хорватией. Разве что матчей осталось меньше. Все просто: нам нужно брать шесть очков и выходить на ЧМ. Нам это вполне по силам. В сборной мне все нравится. Изнутри видно, что прогресс есть, имею в виду, если брать прошедший год с начала отбора ЧМ-2018», — сказал Соболь.

Источник — Вести

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Комментарии
    Elblanko
      Elblanko, 20.09.2017 14:16
    0
    Як би ж все так просто було, як соболь говорить.
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    Виктор Костюк
      Виктор Костюк, 20.09.2017 14:24
    -1
    «Все просто: нам нужно брать шесть очков и выходить на ЧМ»
    ________________________________________

    Все гораздо проще, задача - не ехать на ЧМ 2018. А слиться всегда можно, даже с Косово.
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    pike1
      pike1, 20.09.2017 14:29
    0
    Виктор Костюк, 20.09.2017 14:24
    «Все просто: нам нужно брать шесть очков и выходить на ЧМ»
    ________________________________________Все гораздо проще, задача - не ехать на ЧМ 2018. А слиться всегда можно, даже с Косово.
    да, но ведь цель не слиться, а пройти на ЧМ, а потом саботировать)
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