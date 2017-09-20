СОБОЛЬ: «Все просто: нам нужно брать шесть очков и выходить на ЧМ»

Украинский защитник чешской «Славии» Эдуард Соболь рассказал о перспективах сборной Украины перед заключительными матчами квалификации чемпионата мира-2018.
«Шансы у нас как были, так и остаются. Тут ключевые обе встречи: и с Косово, и с Хорватией. Разве что матчей осталось меньше. Все просто: нам нужно брать шесть очков и выходить на ЧМ. Нам это вполне по силам. В сборной мне все нравится. Изнутри видно, что прогресс есть, имею в виду, если брать прошедший год с начала отбора ЧМ-2018», — сказал Соболь.
Источник — Вести
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Все гораздо проще, задача - не ехать на ЧМ 2018. А слиться всегда можно, даже с Косово.
________________________________________Все гораздо проще, задача - не ехать на ЧМ 2018. А слиться всегда можно, даже с Косово.
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