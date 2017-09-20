Владимир ЧЕСНАКОВ: «Долги в Ворскле накопились за 12 месяцев»

Капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков рассказал о ситуации с задолженностью в полтавском клубе.



– Задолженность в «Ворскле» как была, так и есть. В общей сложности она насчитывает месяцев 12. Практически год.



– Руководство клуба давало какие-то обещания, комментировало данную ситуацию?

– В прошлом сезоне на домашнюю игру с «Шахтером», которую мы проиграли со счетом 0:1, приехал наш почетный президент Константин Жеваго. Тогда ходило много разных слухов, все были в подвешенном состоянии. Но он заверил, что от клуба отказываться не собирается и пообещал отдать накопившиеся долги. Но точных сроков никто не называл.



– Какие-то деньги вам все же выплачивают?

– Да, минимальные. Но основной объем заработной платы не выплачивался. По сути, живем за счет премий. В этом сезоне одержали пять побед, предусмотренные бонусы выплатили. Премии – это наше главное финансовое подспорье на данный момент.



– А как можно объяснить то, что летом «Ворскла» не только не потеряла ключевых исполнителей, но и сумела пополниться качественными игроками?

– Думаю, это связано, прежде всего, с именем и словом нашего президента – Константина Жеваго. Он уже более десяти лет руководит полтавским клубом, и раньше у нас было все стабильно. Жеваго зарекомендовал себя как человек слова. И это касалось не только финансов, которые выплачивались вовремя. Думаю, под слово президента и приходили новые игроки