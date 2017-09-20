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Московское Динамо может расстаться с Юрием Калитвинцевым

В случае отрицательного результата с ЦСКА он может быть отправлен в отставку

  • 20.09.2017 13:08
  • 1484 просмотров
  • 2 комментария
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footballnews.com.ua
© footballnews.com.ua

Руководство московского «Динамо» может принять решение по главному тренеру команды Юрию Калитвинцеву уже после дерби с ЦСКА, которое состоится 23 сентября. В случае отрицательного результата украинский специалист может быть отправлен в отставку, а его место, с высокой долей вероятности, займет Рашид Рахимов. Ранее сообщалось, что Калитвинцеву дадут два матча на исправление ситуации.

В последних четырех турах бело-голубые набрали всего два очка и занимают 12-е место в таблице. 

Напомним, что Юрий Калитвинцев возглавляет московский клуб с 2016 года.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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Комментарии
    Виктор Костюк
      Виктор Костюк, 20.09.2017 13:12
    +6
    Еще один кандидат в помощники Шевченко?
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    Кротик
      Кротик, 20.09.2017 14:18
    +1
    там состав ФНЛ у Динамо М, то что Калитка держится не на самом дне они ему спасибо должны сказать, если уволят, срочно забирать в УПЛ - он отличный тренер
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