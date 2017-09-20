Московское Динамо может расстаться с Юрием Калитвинцевым

Руководство московского «Динамо» может принять решение по главному тренеру команды Юрию Калитвинцеву уже после дерби с ЦСКА, которое состоится 23 сентября. В случае отрицательного результата украинский специалист может быть отправлен в отставку, а его место, с высокой долей вероятности, займет Рашид Рахимов. Ранее сообщалось, что Калитвинцеву дадут два матча на исправление ситуации.

В последних четырех турах бело-голубые набрали всего два очка и занимают 12-е место в таблице.



Напомним, что Юрий Калитвинцев возглавляет московский клуб с 2016 года.