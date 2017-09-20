Реал интересуется вратарем Атлетика

В сферу интересов мадридского «Реала» попал молодой вратарь Кепа Аррисабалага, который считается одним из самых перспективных исполнителей на своей позиции в Испании.

В прошлом сезоне голкипер дебютировал в первой команде «Атлетика», его контракт с «басками» заканчивается 30 июня 2018 года.

Как сообщает сам игрок, переговоры о продлении находятся в процессе, однако «Атлетик» с января месяца не может прийти к соглашению с агентством, представляющим интересы вратаря.