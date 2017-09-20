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МАКСИМОВ: «У Ярмоленко будут проблемы, когда он откроет почтовый ящик»

Бывший игрок «Байера» считает, что залогом успеха украинцев в Бундеслиге является работа над собой

  • 20.09.2017 11:44
  • 3491 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Металлург Донецк. Юрий Максимов
© ФК Металлург Донецк. Юрий Максимов

Экс-игрок «Вердера» Юрий Максимов оценил перспективы украинских футболистов в чемпионате Германии.

— Юрий Вильевич, вас Ярмоленко удивил своим дебютом за дортмундскую «Боруссию»?
— Нет, я как раз ожидал подобного. Просто Андрей молодец — сразу перешел в хорошую команду, игра за которую позволяет ему самому развиваться. По собственному опыту знаю, что в сильном коллективе Бундеслиги прибавляешь от игры к игре. Мне в свое время повезло с «Вердером», Ярмоленко сейчас — с «Боруссией».

— Но ведь и от самого Андрея немало зависит, ведь раньше он выступал только в чемпионате Украины…
— На этот счет у меня были небольшие сомнения. Уровень нашего внутреннего первенства и немецкого — две большие разницы. Но Ярмоленко, как я понял, давно готовился к переходу на более высокий уровень, прежде всего, требовательно относился к самому себе, что и помогло ему на старте сезона в Германии.

— Довелось слышать, что только низкий уровень соперника дортмундской команды, «Кельна», позволил Андрею Ярмоленко проявить себя столь ярко. Что скажете?
— Такого в Бундеслиге не бывает. Там нет слабых команд. В ходе поединка, конечно, события могут развиваться по-разному, но уровень игры у всех всегда высокий. Советую Андрею не обращать на эти разговоры внимания.

— Вы на протяжении шести лет играли за немецкие клубы. Что самое важное на начальной стадии пребывания в Германии?
— Выучить язык. И сделать это нужно в первую очередь для того, чтобы подсказывать партнерам во время игры, а также быстро понимать, что они тебе говорят. В общении за пределами поля, уверен, у Ярмоленко проблем не будет. Там люди другие — все тебя понимают и стараются максимально поддержать.

— В отличие от Ярмоленко, Коноплянка в Германии уже освоился, но стабильности в его игре по-прежнему нет. Сейчас вот низкие оценки местные журналисты Евгению начали ставить… Что ему нужно сделать, чтобы этого избежать?
— Надо снова тренера убрать. Шучу…

Главное — Коноплянка играет, выходит в основе. Значит, он нужен команде. А спад может быть у кого угодно. Не страшно. Я только не хочу слышать о какой-то там его адаптации. В Бундеслиге платят хорошие деньги. Что еще нужно?

— Еще один наш легионер в Германии, Владлен Юрченко, пока что в основе «Байера» на поле ни разу не выходил. Не выдерживает конкуренции?
— Юрченко еще молодой, успеет взять свое. Тем более, в Бундеслиге он играет уже четвертый сезон. Ему, может быть, надо еще больше работать. В Германии это любят, да и результат такой труд дает неплохой. Вот и в сборную Юрченко уже не вызвали — пусть думает и делает выводы.

— Игра игрой, а как у наших футболистов в Германии быт сложится? К нему ведь тоже нужно привыкнуть…
— Самая большая проблема у Ярмоленко в этой стране возникнет тогда, когда он откроет почтовый ящик. Нужно просто заплатить вовремя и в полном объеме за все услуги, и все! В бытовом плане в Германии каждый день — праздник! Повторюсь: советую нашим ребятам как можно больше работать, и все у них там будет отлично.

Богдан ЛЕОНЧУК   

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    alegofich
    alegofich, 20.09.2017 12:04
    +5
    Стасовно Ярмоленка - радий, що вдається гра (вбол. Шахтаря)!
    А Коно просто просирає талант... У профі небуває спадів... Спад буває тільки в Лінивого!
    А Якщо гризти землю та пахати на тренуваннях то буде все гуд! Хай бере приклад з Яроленка!
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    pinboll
      pinboll, 20.09.2017 12:16
    +8
    Наши проблемы в том, что мы сразу начинаем восхвалять. Игрок сыграл пару матчев, а мы его уже видим героем бундеслиги.
    Ничего не имею против Ярмоленка, против постоянных дифирамбов.
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