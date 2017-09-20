МАКСИМОВ: «У Ярмоленко будут проблемы, когда он откроет почтовый ящик»

Экс-игрок «Вердера» Юрий Максимов оценил перспективы украинских футболистов в чемпионате Германии.



— Юрий Вильевич, вас Ярмоленко удивил своим дебютом за дортмундскую «Боруссию»?

— Нет, я как раз ожидал подобного. Просто Андрей молодец — сразу перешел в хорошую команду, игра за которую позволяет ему самому развиваться. По собственному опыту знаю, что в сильном коллективе Бундеслиги прибавляешь от игры к игре. Мне в свое время повезло с «Вердером», Ярмоленко сейчас — с «Боруссией».



— Но ведь и от самого Андрея немало зависит, ведь раньше он выступал только в чемпионате Украины…

— На этот счет у меня были небольшие сомнения. Уровень нашего внутреннего первенства и немецкого — две большие разницы. Но Ярмоленко, как я понял, давно готовился к переходу на более высокий уровень, прежде всего, требовательно относился к самому себе, что и помогло ему на старте сезона в Германии.



— Довелось слышать, что только низкий уровень соперника дортмундской команды, «Кельна», позволил Андрею Ярмоленко проявить себя столь ярко. Что скажете?

— Такого в Бундеслиге не бывает. Там нет слабых команд. В ходе поединка, конечно, события могут развиваться по-разному, но уровень игры у всех всегда высокий. Советую Андрею не обращать на эти разговоры внимания.



— Вы на протяжении шести лет играли за немецкие клубы. Что самое важное на начальной стадии пребывания в Германии?

— Выучить язык. И сделать это нужно в первую очередь для того, чтобы подсказывать партнерам во время игры, а также быстро понимать, что они тебе говорят. В общении за пределами поля, уверен, у Ярмоленко проблем не будет. Там люди другие — все тебя понимают и стараются максимально поддержать.



— В отличие от Ярмоленко, Коноплянка в Германии уже освоился, но стабильности в его игре по-прежнему нет. Сейчас вот низкие оценки местные журналисты Евгению начали ставить… Что ему нужно сделать, чтобы этого избежать?

— Надо снова тренера убрать. Шучу…



Главное — Коноплянка играет, выходит в основе. Значит, он нужен команде. А спад может быть у кого угодно. Не страшно. Я только не хочу слышать о какой-то там его адаптации. В Бундеслиге платят хорошие деньги. Что еще нужно?



— Еще один наш легионер в Германии, Владлен Юрченко, пока что в основе «Байера» на поле ни разу не выходил. Не выдерживает конкуренции?

— Юрченко еще молодой, успеет взять свое. Тем более, в Бундеслиге он играет уже четвертый сезон. Ему, может быть, надо еще больше работать. В Германии это любят, да и результат такой труд дает неплохой. Вот и в сборную Юрченко уже не вызвали — пусть думает и делает выводы.



— Игра игрой, а как у наших футболистов в Германии быт сложится? К нему ведь тоже нужно привыкнуть…

— Самая большая проблема у Ярмоленко в этой стране возникнет тогда, когда он откроет почтовый ящик. Нужно просто заплатить вовремя и в полном объеме за все услуги, и все! В бытовом плане в Германии каждый день — праздник! Повторюсь: советую нашим ребятам как можно больше работать, и все у них там будет отлично.



Богдан ЛЕОНЧУК