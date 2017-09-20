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ПЛАСТУН: «Забиваю не так часто, как Рамос, поэтому помню свои голы»

Защитник «Лудогорца» – о победном мяче в ворота «Ботева»

  • 20.09.2017 10:21
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sportstatist.com, Игорь Пластун
© sportstatist.com, Игорь Пластун

Защитник «Лудогорца» Игорь Пластун рассказал о победном голе в последнем матче своей команды.

— Игорь, вы забили решающий мяч в матче против «Ботева», принеся своей команде победу со счетом 2:1. Сколько раз отличались победными голами ранее?
— Не помню, когда в последний раз мой гол был победным, но на самом деле я не так часто забиваю, как, например, Серхио Рамос в «Реале». Не так важно, какие голы забиваю. Главное, что гол помог команде одержать победу и мы добавили в копилку три очка.

Перед этим в последний раз отличился в конце прошлого чемпионата в игре с «Черно море». Мы проигрывали 0:1, но сравняли счет и потом вырвали важную для себя победу со счетом 3:1.

— Как отпраздновали с партнерами победу и свой гол?
— На это сейчас нет времени, сезон в самом разгаре. Совсем скоро игра на Кубок страны, потом матч Лиги Европы. Поэтому победа над «Ботевом» уже в истории. Надо готовиться к следующему матчу.

— В национальной сборной Украины появился тренер-селекционер Андрей Воронин, который будет следить за легионерами. Как вы думаете, он до Болгарии доедет?
— Мне сложно об этом судить. Тренерский штаб сам решает, кого смотреть и на какие матчи ездить. Но, конечно, я читал новость о том, что Андрей Воронин будет в сборной тренером-селекционером. Моя задача — соответствовать уровню игроков сборной, и тогда, наверное, национальная команда от меня никуда не денется.

— Вы надолго связываете свое будущее с «Лудогорцем»? Или были предложения поменять команду и чемпионат?
— Думаю, не стоит ворошить то, что было. В межсезонье было предложение от одной из европейских команд, но оно не устроило руководство нашего клуба. Поэтому сейчас я игрок «Лудогорца», у меня контракт на два года и моя задача профессионально выполнять свои обязанности на поле, ответственно готовиться к матчам не ради предложений от других клубов. Работа покажет, как сложится карьера дальше.

Источник — MatchDay

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