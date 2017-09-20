Сергій ЛАВРИНЕНКО: «Пріоритетом для нас є чемпіонат»

Головний тренер ФК «Інгулець» у коментарі клубній прес-службі розповів, чи гратиме команда найсильнішим складом проти «Арсенала-Києва» у Кубку України.



«Не хотілося б зараз відкривати всі карти, — підкреслив Сергій Дмитрович. — Суперник проти нас також готується, розробляє тактику, тому лише перед стартовим свистком оголосимо склад. Було б не правильно говорити, що ми не готуємося до цієї гри. Для нас це черговий офіційний двобій, «Арсенал-Київ» є лідером першої ліги, який ще не програвав цього сезону. Налаштовуємося на справжній бій. Гадаю, що не дуже важливо, хто завтра вийде на поле. Це буде домашній матч і цим все сказано. Кожен гравець, кого буде внесено до заявочного списку, має доводити власну профпридатність і свій професіоналізм».



У матчі третього туру Чемпіонату України «Інгулець» поступився майбутньому супернику у Києві (1:2) майже два місяці тому. Але за словами Лавриненка про той матч уже всі забули. «Гадаю, що тримати в думках ту гру не будемо. Все ж це два різних турніри. У чемпіонаті дистанція більш довга, а в Кубку доля команди може вирішитися в одному матчі. Кубкові поєдинки відзначаються характером, бійцівськими якостями. Тому гадаю, що це буде два різних матчі. Як із нашого боку, так і з боку суперника».



«Але ми точно триматимемо в голові наступний поєдинок Чемпіонату України проти «Полтави». До Петрового завітає один із лідерів змагань, команда йде на другому місці. Уже за три дні на нас очікує чергове випробування лідером, тому зрозуміло, що цей матч також має для нас значення. Більше того, пріоритетом для нас є саме чемпіонат. Та все ж пройти якомога далі у Кубку України також ніхто не відмовиться», — резюмував Сергій Лавриненко.



Відзначимо, що поєдинок третього раунду Кубка України відбудеться 20 вересня на стадіоні Інгулець у Петровому. Початок матчу о 17:30.