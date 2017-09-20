Юрий МАКСИМОВ: «В Бундеслиге ты прибавляешь с каждой игрой»

— Юрий Вильевич, вас Ярмоленко удивил своим дебютом за дортмундскую Боруссию?

— Нет, я как раз ожидал подобного. Просто Андрей молодец —сразу перешел в хорошую команду, игра за которую позволяет ему самому развиваться. По собственному опыту знаю, что в сильном коллективе бундеслиги прибавляешь от игры к игре. Мне в свое время повезло с Вердером, Ярмоленко сейчас — с Боруссией.



— Но ведь и от самого Андрея немало зависит, ведь раньше он выступал только в чемпионате Украины…

— На этот счет у меня были небольшие сомнения. Уровень нашего внутреннего первенства и немецкого — две большие разницы. Но Ярмоленко, как я понял, давно готовился к переходу на более высокий уровень, прежде всего, требовательно относился к самому себе, что и помогло ему на старте сезона в Германии.



— Довелось слышать, что только низкий уровень соперника дортмундской команды, Кельна, позволил Андрею Ярмоленко проявить себя столь ярко. Что скажете?

— Такого в бундеслиге не бывает. Там нет слабых команд. В ходе поединка, конечно, события могут развиваться по-разному, но уровень игры у всех всегда высокий. Советую Андрею не обращать на эти разговоры внимания.



— Вы на протяжении шести лет играли за немецкие клубы. Что самое важное на начальной стадии пребывания в Германии?

— Выучить язык. И сделать это нужно в первую очередь для того, чтобы подсказывать партнерам во время игры, а также быстро понимать, что они тебе говорят. В общении за пределами поля, уверен, у Ярмоленко проблем не будет. Там люди другие — все тебя понимают и стараются максимально поддержать.



— Вы в Вердере быстро наладили общение?

— А что мне оставалось делать? Помню, такой игровой график был: 27-го числа матч с Эйндховеном, а 29-го — со Штутгартом. Времени на раскачку, как понимаете, никто не давал. В Германии смотрят больше на игру, поэтому советую нашим ребятам с полной отдачей играть, и все будет хорошо.