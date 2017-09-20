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Месси забил 300-й гол на Камп Ноу

Аргентинец установил очередное достижение

  • 20.09.2017 08:35
  • 785 просмотров
  • 7 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

Оформив покер в ворота «Эйбара» в матче чемпионата Испании Лионель Месси установил очередное личное достижение.

Аргентинец забил 300-й гол во всех турнирах за «Барселону» на «Камп Ноу».

В текущем сезоне Месси забил уже 12 мячей в восьми матчах.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    soloviovdo
      soloviovdo, 20.09.2017 09:10
    +8
    До чего же приятно осознавать, что живешь в эпоху творения легенды. Можно много слушать какими великими были Пеле, Марадонна... Но они БЫЛИ, а этот ЕСТЬ здесь и сейчас.
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    i_love_gazprom
      i_love_gazprom, 20.09.2017 09:14
    -6
    Да кому нужны его мусорные голы в ворота всяких Эйбаров? Где его голы в плейофф ЛЧ? Вот где надо забивать, как это делает Роналду - забивает важнейшие мячи, а не штампует мусор
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    Knyazgleb
      Knyazgleb, 20.09.2017 09:19
    -1
    Пеле,Марадона були чемпіонами світу. Та й неодноразово.А що Мессі? Дійсно,голи якомусь Ейбару,хіба це народження легенди? Хіба що його можна назвати просто великим гравцем.
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    soloviovdo
      soloviovdo, 20.09.2017 09:43
    +3
    Knyazgleb, 20.09.2017 09:19
    Пеле,Марадона були чемпіонами світу. Та й неодноразово.А що Мессі? Дійсно,голи якомусь Ейбару,хіба це народження легенди? Хіба що його можна назвати просто великим гравцем.
    Я говорю об одном футболисте, который на голову (а то и на две) играет лучше, интереснее, качественнее, результативнее на фоне остальных. А чемпионами мира были СБОРНЫЕ Бразилии, Аргентины. Футбол - игра командная, есть еще десять игроков, тренер и много других нюансов (Греция тоже была чемпионом Европы, но удовольствия от их игры мало кто получал. И лучшим игроком того чемпионата тоже грека признали. Так он теперь легенда, звезда на все времена? Так совпало). Один за всех не потянет. А голы Эйбару это не рождение легенды - это просто очередной рядовой эпизод из ее жизни.
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    BBB
      BBB, 20.09.2017 09:57
    0
    i_love_gazprom, 20.09.2017 09:14
    Да кому нужны его мусорные голы в ворота всяких Эйбаров? Где его голы в плейофф ЛЧ? Вот где надо забивать, как это делает Роналду - забивает важнейшие мячи, а не штампует мусор
    А кто умаляет достоинства Роналду. А память человеческая все же довольно избирательна,если ты не помнишь голов Месси и почему вначале его избирали лучшим футболистом а не Роналду.Именно потому что он забивал решающие голы.
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    pike1
      pike1, 20.09.2017 10:03
    0
    спорить о том кто лучше, Месси или Роналдо, бессмысленно, оба хороши.
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    theeromario
      theeromario, 20.09.2017 10:11
    0
    pike1, 20.09.2017 10:03
    спорить о том кто лучше, Месси или Роналдо, бессмысленно, оба хороши.

    почему бессмысленно? если взять в контексте комманд то да, а если сборных?
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