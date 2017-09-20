Месси забил 300-й гол на Камп Ноу

Оформив покер в ворота «Эйбара» в матче чемпионата Испании Лионель Месси установил очередное личное достижение.
Аргентинец забил 300-й гол во всех турнирах за «Барселону» на «Камп Ноу».
В текущем сезоне Месси забил уже 12 мячей в восьми матчах.
Источник — Sport.ua
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почему бессмысленно? если взять в контексте комманд то да, а если сборных?
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