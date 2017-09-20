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Последний раз Динамо и Партизан встречались 41 год назад

Интересные факты в противостоянии сербского клуба и киевлян

  • 20.09.2017 08:32
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В матче второго тура группы B Лиги Европы УЕФА киевское «Динамо» пожалует в гости к «Партизану» и постарается одержать вторую победу подряд.

Предыдущие встречи

• Ранее пути команд в еврокубках пересекались лишь раз. В первом круге Кубка европейских чемпионов-1976/77 «Динамо» Валерия Лобановского разгромило «Партизан» Томислава Калоперовича с общим счетом 5:0 (3:0 дома, 2:0 в Белграде).

• Поединок в Белграде 29 сентября 1976 года команды провели в следующих составах:

«Партизан»: Иванчевич, Антич, Козич, Хатунич, Томич (Стойкович 8), Куновац, Завишич, Трифунович, Паунович (Грубьешич 46), Перович, Прекази.
«Динамо»: Рудаков, Коньков, Матвиенко (Зуев 14), Кузнецов, Решко, Трошкин, Мунтян, Слободян, Буряк, Бережной, Блохин.

• Статистика «Партизана» в восьми матчах с украинскими клубами: В2 Н1 П5.

• В квалификации Лиги чемпионов УЕФА-2000/01 динамовцы выбили белградскую «Црвена Звезду» по правилу выездного гола (0:0, 1:1). В целом в четырех матчах с представителями Сербии киевляне ни разу не уступили: В2 Н2.

Факты о командах

• В стартовом туре «Партизан» на выезде поделил очки с «Янг Бойз» - 1:1. Это была третья ничья белградцев в четырех последних еврокубковых встречах (П1 Н3).

• «Динамо» не может выиграть на выезде в еврокубках уже шесть матчей: Н4 П2. В этих поединках бело-синие забили всего один мяч.

• «Партизан» играет на групповом этапе Лиги Европы уже в пятый раз, но в плей-офф еще не выходил. В прошедшем сезоне клуб оформил «золотой дубль» на внутренней арене.

• «Динамо» заняло второе место в первенстве Украины-2016/17. В активе киевлян выходы в четвертьфинал Лиги Европы в сезонах 2010/11 и 2014/15.

Связи между командами и прочее

• Расстояние от Киева до Белграда составляет примерно тысячу километров.

• Сербский защитник «Динамо» Александар Пантич прошел через академию «Партизана», но за первую команду так и не сыграл. До переезда за границу он защищал цвета столичных «Рада» (2011-12) и «Црвены Звезды» (2012-13). В «Раде» его одноклубником был нынешний защитник «Партизана» Лазар Чиркович.

Тренеры

• Мирослав Джукич тренирует «Партизан» с июня нынешнего года, а ранее он уже возглавлял команду в 2007-м. Бывший либеро провел 48 матчей в составе сборной Югославии, также выступал за «Депортиво» и «Валенсию». Большая часть его тренерской карьеры тоже прошла в Испании.

• Экс-полузащитник Александр Хацкевич защищал цвета «Динамо» с 1996 по 2004 год, завоевав за этот период семь чемпионских титулов. Впоследствии работал с молодежной командой киевлян, а с 2014 по 2016 год возглавлял сборную Беларуси, за которую провел 38 матчей. Предложение от киевского «Динамо» белорусский специалист принял летом 2017 года.

Источник — УЕФА

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