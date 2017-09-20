Челси подозревается в нарушении правил по трансферам юных игроков

В третий раз за восемь последних лет ФИФА проводит расследование в отношении «Челси» по поводу возможных нарушений правил, регулирующих трансферы юных игроков.Напомним, переманив в 2007 Гаэля Какута из «Ланса», спустя два года «синие» подверглись трансферном запрету — впоследствии отмененному. А в прошлом году ФИФА расследовала переход на «Стэмфорд Бридж» Бертрана Траоре.
Как утверждает The Telegraph, в данный момент ФИФА проводит свое очередное расследование в отношении чемпионов Премьер-Лиги. Никаких подробностей не сообщается — известно лишь то, что предполагаемые нарушения менее серьезны, нежели те, за которые «Атлетико» был лишен возможности регистрировать новичков в минувшее трансферное окно.
«Расследование продвигается, и в данный момент времени мы не можем дать никаких дополнительных комментариев», — сообщил официальный представитель ФИФА Daily Mail.
Добавим, что в «Челси» отрицают какие-либо нарушения и уверены, что пройдут проверку ФИФА на соблюдение правил.
Источник — Fapl.ru
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