Кубок Лиги. Лестер выбил Ливерпуль, Сток Сити вылетел от Бристоля

Последние комментарии

ФК Динамо: Матч проти Вереса пройде за порожніх трибун 08:06 — dinozavr1001 Господи, какие же долбодятлы болеют за дерьнамо...одно пустое место из непонятно какого журнала л... 07:55 — Darkness1984 они хоть войну не развели на этом огороде. Разница ощутимая, не так ли?

Барселона - Эйбар 08:03 — александр ковтун я говорил когда неймар уйдет месси легче станет и барсе... никогда не понимал эту девченку с браз...

Володимир ЄЗЕРСЬКИЙ: «Динамо покарали за системні порушення» 07:42 — aicraft1965 Хватиь сраться помиж собою и тонуть в своем же дерьме! Неужто така наша доля?

Кучер вызван в сборную Украины на матчи против Косово и Хорватии 07:41 — Andrei87 Имел я в виду Сборную, если из-за этого должны страдать игроки любимого клуба, а как всегда после...