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Кубок Лиги. Лестер выбил Ливерпуль, Сток Сити вылетел от Бристоля

Состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги

  • 20.09.2017 07:26
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Метки
ФК Ливерпуль
© ФК Ливерпуль

Состоялся ряд матчей 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Лестер» - «Ливерпуль» - 2:0 (0:0)
Голы: Окадзаки, 65 (1:0). Слимани, 78 (2:0).

«Лестер»: Хамер, Драгович, Морган, Чилвелл, Иборра, Олбрайтон, Амарти, Ндиди (Чудхури, 84), Ульоа (Окадзаки, 53), Слимани, Грэй.
«Ливерпуль»: Уорд, Клаван, Флэнаган, Робертсон, Гомес, Вайналдум (Ингс, 73), Хендерсон, Филиппе Коутинью (Вудберн, 46), Окслейд-Чемберлен, Груич, Соланке.

Предупреждения: Груич, 57. Клаван, 75. Иборра, 90.

«Бристоль» – «Сток Сити» - 2:0 (0:0)
Голы: Дьедиу, 50 (1:0). Тейлор, 60 (2:0).

«Кристал Пэлас» - «Хаддерсфилд» - 1:0 (1:0)
Гол: М.Сако, 13.

«Брентфорд» - «Норвич» - 1:3 (1:1)
Голы: Вранчич, 10 - с пенальти (0:1). Вранчич, 51 (0:2). Мерфи, 68 (0:3). Кларк, 90+1 (1:3).

«Вест Хэм» - «Болтон» - 3:0 (2:0)
Голы: Огбонна, 4 (1:0). Сахо, 31 (2:0). Масуаку, 90+4 (3:0).

«Астон Вилла» - «Миддлсбро» - 0:2 (0:0)
Голы: Бэмфорд, 58 - с пенальти (0:1). Бэмфорд, 67 (0:2).

Удаление: Элфик (А), 57.

Источник — Sport.ua

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