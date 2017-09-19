Покер Месси помог Барселоне разгромить Эйбар

В матче 5-го тура чемпионота Испании «Барселона» разгромила «Эйбар». Гости начали матч активнее, но в середине тайма Нелсинью Семеду был сбит в штрафной Алехандро Гальвесом. Пенальти четко исполнил Лионель Месси. Под конец тайма Хосе Паулиньо головой в прыжке замкнул навес с углового.

Во второй половине встречи хозяева довели дело до разгрома. Сперва Денис Суарес сыграл на добивании после удара Месси и сэйва голкипера. Серхи Энрич, казалось, возродил интригу, но тут же Месси восстановил паритет идеальным ударом с ходу. Еще через пару минут Лионель в окружении двоих защитников сумел провести третий мяч, а под занавес матча забил и четвертый гол — с линии вратарской.

Справедливости ради отметим: «Эйбар» ввязался в атакующую игру и кое в чем превзошел «Барсу». Например, гости нанесли 13 (!) ударов, тогда как каталонцы — 11. Однако единственный неточный удар хозяев состоялся на 81-й минуте — Месси промахнулся со штрафного, а вот «Эйбар» попал в створ лишь 4 раза... Отдельно отметим вратаря Марко Дмитровича - 25-летний новичок команды гостей спасал команду не только после ударов в створ, но и не раз выступил в роли последнего защитника, показав себя с самой лучшей стороны.



«Барселона» - «Эйбар» - 6:1

Лионель Месси, 21 (с пенальти), Хосе Паулиньо, 38, Денис Суарес, 53, Лионель Месси, 59, Лионель Месси, 62, Лионель Месси, 88 - Серхи Энрич, 58

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Люка Динье, Хавьер Маскерано, Нелсинью Семеду (Алейкс Видаль, 75), Денис Суарес, Серхио Бускетс (Иван Ракитич, 66), Андрес Иниеста (Серхи Роберто, 65), Хосе Паулиньо, Жерар Деулофеу, Лионель Месси

«Эйбар»: Марко Дмитрович, Алехандро Гальвес, Анайц Арбилья, Давид Хунка, Паулу Оливейра, Гонсало Эскаланте, Дани Гарсия (Кристиан Ривера, 77), Андер Капа (Рубен Пенья, 65), Такаши Инуи, Хоан Хордан, Серхи Энрич (Чарлес, 72)

- Андер Капа, 11. Алехандро Гальвес, 81.