Покер Месси помог Барселоне разгромить Эйбар

В матче 5-го тура чемпионота Испании «Барселона» разгромила «Эйбар». Гости начали матч активнее, но в середине тайма Нелсинью Семеду был сбит в штрафной Алехандро Гальвесом. Пенальти четко исполнил Лионель Месси. Под конец тайма Хосе Паулиньо головой в прыжке замкнул навес с углового.
«Барселона» - «Эйбар» - 6:1
Лионель Месси, 21 (с пенальти), Хосе Паулиньо, 38, Денис Суарес, 53, Лионель Месси, 59, Лионель Месси, 62, Лионель Месси, 88 - Серхи Энрич, 58
«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Люка Динье, Хавьер Маскерано, Нелсинью Семеду (Алейкс Видаль, 75), Денис Суарес, Серхио Бускетс (Иван Ракитич, 66), Андрес Иниеста (Серхи Роберто, 65), Хосе Паулиньо, Жерар Деулофеу, Лионель Месси
«Эйбар»: Марко Дмитрович, Алехандро Гальвес, Анайц Арбилья, Давид Хунка, Паулу Оливейра, Гонсало Эскаланте, Дани Гарсия (Кристиан Ривера, 77), Андер Капа (Рубен Пенья, 65), Такаши Инуи, Хоан Хордан, Серхи Энрич (Чарлес, 72)
- Андер Капа, 11. Алехандро Гальвес, 81.
Источник — Sport.ua
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