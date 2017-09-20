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Интер сыграл вничью с Болоньей

Миланский клуб впервые в сезоне потерял очки

  • 20.09.2017 00:01
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Getty Images
© Getty Images
«Болонья» – «Интер» 1:1
Голы: 1:0 – 32 Верди, 1:1 – 77, пенальти Икарди.
 
«Болонья» – Миранте, Гонсалес, Масина, Мбайе, Хеландер, Донса, Пульгар, Верди, Поли (Таидер, 72), Ди Франческо (Паласио, 74), Петкович (Оквонкво, 88).
«Интер» Ханданович, Шкриньяр, Нагатомо, Д`Амброзио, Миранда, Весино, Валеро (Гальярдини, 86), Жоау Мариу (Эдер, 50), Кандрева (Брозович, 81), Перишич, Икарди.
 
Предупреждения: Поли (20), Д`Амброзио (29), Донса (44), Петкович (77), Миранте (77), Эдер (85), Нагатомо (90).

Источник — Sport.ua

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