Интер сыграл вничью с Болоньей

«Болонья» – «Интер» 1:1
Голы: 1:0 – 32 Верди, 1:1 – 77, пенальти Икарди.
«Болонья» – Миранте, Гонсалес, Масина, Мбайе, Хеландер, Донса, Пульгар, Верди, Поли (Таидер, 72), Ди Франческо (Паласио, 74), Петкович (Оквонкво, 88).
«Интер» – Ханданович, Шкриньяр, Нагатомо, Д`Амброзио, Миранда, Весино, Валеро (Гальярдини, 86), Жоау Мариу (Эдер, 50), Кандрева (Брозович, 81), Перишич, Икарди.
Предупреждения: Поли (20), Д`Амброзио (29), Донса (44), Петкович (77), Миранте (77), Эдер (85), Нагатомо (90).
Источник — Sport.ua
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