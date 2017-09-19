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Комитет арбитров Испании отменил желтую карточку Зозули за симуляцию

На 79-й минуте украинца сбили в штрафной соперника, а рефери дал желтую карточку за симуляцию

  • 19.09.2017 23:45
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Getty Images. Роман Зозуля
© Getty Images. Роман Зозуля
Комитет арбитров Испании отменил желтую карточку украинского форварда испанского «Альбасете» Романа Зозули в матче против «Химнастик» (1:3).
 
На 79-й минуте украинца сбили в штрафной соперника, а рефери дал желтую карточку за симуляцию.
 
Напомним, в этом матче Зозуля забил дебютный мяч за испанский клуб, и первый за 16 месяцев.

Источник — ФК Альбасете

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