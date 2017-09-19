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Валенсия разгромила Малагу

Дзадза оформил хет-трик в матче пятого тура Ла Лиги

  • 19.09.2017 23:08
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Getty Images
© Getty Images
«Валенсия» – «Малага» 5:0
Голы: 1:0 – 17 Санти Мина, 2:0 – 55 Дзадза, 3:0 – 60 Дзадза, 4:0 – 63 Дзадза, 5:0 – 86 Родриго.
 
«Валенсия» – Нето, Габриэл, Тони Лато, Монтойя, Мурильо, Солер, Кондогбиа (Перейра, 65), Парехо (Максимович, 73), Гонсалу Гедеш, Санти Мина, Дзадза (Родриго, 67).
«Малага» Роберто, Эрнандес, Рикка, Мигель Анхель, Диего Гонсалес (Бесс, 70), Кузманович, Ролон (Онтиверос, 61), Ресио, Мула (Аньор, 61), Хони Родригес, Ролан.
 
Предупреждение: Рикка (83).

Источник — Sport.ua

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