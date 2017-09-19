Валенсия разгромила Малагу

«Валенсия» – «Малага» 5:0
Голы: 1:0 – 17 Санти Мина, 2:0 – 55 Дзадза, 3:0 – 60 Дзадза, 4:0 – 63 Дзадза, 5:0 – 86 Родриго.
«Валенсия» – Нето, Габриэл, Тони Лато, Монтойя, Мурильо, Солер, Кондогбиа (Перейра, 65), Парехо (Максимович, 73), Гонсалу Гедеш, Санти Мина, Дзадза (Родриго, 67).
«Малага» – Роберто, Эрнандес, Рикка, Мигель Анхель, Диего Гонсалес (Бесс, 70), Кузманович, Ролон (Онтиверос, 61), Ресио, Мула (Аньор, 61), Хони Родригес, Ролан.
Предупреждение: Рикка (83).
Источник — Sport.ua
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