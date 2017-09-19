Коноплянка вышел на замену в матче против Баварии

Украинский вингер гельзенкирхенского «Шальке» Евгений Коноплянка начал на скамейке запасных матч пятого тура Бундеслиги против мюнхенской «Баварией».
27-летний украинец вышел на замену на 46-й минуте матч при счете 0:2.
Коноплянка впервые в сезоне оказался вне основного состава. В первых двух матчах он забил 3 мяча, но в трех последних играх не отличался ни голами, ни ассистами.
Текстовая трансляция матча доступна здесь.
Источник — Sport.ua
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