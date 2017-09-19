Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ультрас Металлиста: «Завтра Курченко будет пытаться уничтожить клуб»

Ультрас харьковского клуба собираются пикетировать суд по делу Курченко и «Металлиста»

  • 19.09.2017 22:44
  • 1538 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Металлист. Сергей Курченко
© ФК Металлист. Сергей Курченко
Ультрас харьковского «Металлиста» обратились к болельщикам клуба.
 
«Как мы все знаем, «Металлист» стал жертвой зависти и жадности Курченко и его прихлебателей. Сначала команда, затем база и детская академия уничтожались и уничтожаются руками его помощников, которые не хотят чтобы футбол и дальше жил в нашем городе. На деньги из Москвы они фальсифицируют документы, покупают судей и чувствуют себя безнаказанно.
 
Завтра состоится суд, на котором адвокаты Курченко будут пытаться получить контроль над всем имуществом клуба и получить право уничтожить его окончательно.
 
Ждем всех, кто хочет чтобы на полях академии снова тренировались дети, чтобы на месте базы не появились коттеджные поселки, а помещения стадиона не стали торговым центром. Завтра в 10.30 возле восьмого подъезда Госпрома. И пусть судья только попробует усомниться в серьезности наших намерений», — говорится в обращении.

Источник — Facebook.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    trancelife
    online
      trancelife, 19.09.2017 23:00
    +9
    А ублюдка гепу ультрасы не хотят помножить на ноль? ведь смерть Металлиста это и его рук дело
    Ссылка
    Comraddm
    online
      Comraddm, 19.09.2017 23:00
    +3
    Курочкин три-два-раз еще тот и он заслуживает самого сурового наказания, но до каких пор в этой стране все дела будут решать толпой людей?
    Если судьи тоже три-два-разы, надо их снимать и размещать на лавке рядом с курочкиным, если по закону нельзя - менять законы.
    А так прав тот, у кого толпа больше получается.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 19.09.2017 23:25
    0
    ультрас Металу в Одесі 02.05.14. розстрілювали; і нічого... Нічого злочинцям не присудили... Які там судді?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.