Ультрас Металлиста: «Завтра Курченко будет пытаться уничтожить клуб»

Ультрас харьковского «Металлиста» обратились к болельщикам клуба.

«Как мы все знаем, «Металлист» стал жертвой зависти и жадности Курченко и его прихлебателей. Сначала команда, затем база и детская академия уничтожались и уничтожаются руками его помощников, которые не хотят чтобы футбол и дальше жил в нашем городе. На деньги из Москвы они фальсифицируют документы, покупают судей и чувствуют себя безнаказанно.

Завтра состоится суд, на котором адвокаты Курченко будут пытаться получить контроль над всем имуществом клуба и получить право уничтожить его окончательно.

Ждем всех, кто хочет чтобы на полях академии снова тренировались дети, чтобы на месте базы не появились коттеджные поселки, а помещения стадиона не стали торговым центром. Завтра в 10.30 возле восьмого подъезда Госпрома. И пусть судья только попробует усомниться в серьезности наших намерений», — говорится в обращении.