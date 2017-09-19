Вадим ШАБЛИЙ: «Английский у Ярмоленко неплохой»

Футбольный агент Вадим Шаблий рассказал о настроении нападающего Андрея Ярмоленко после дебюта на домашней арене дортмундской «Боруссии».
— После игры сразу созвонились с Андреем, пообщались. Я поздравил его с успешной игрой.
— Он сам доволен?
— Ну, конечно, доволен. Говорит, что очень понравилась атмосфера на стадионе «Боруссии», просто невероятная. Если бы Андрей забил гол с «Фрайбургом» — вообще было бы все великолепно.
— Но не забил. Тем не менее, после не совсем удачного матча против «Фрайбурга» Андрей дважды подряд выходил в стартовом составе.
— Это говорит о доверии со стороны тренера. Тем более, что он его оправдывает своей игрой. Тем более, что за 12 минут, да еще и в дебютном матче, очень трудно себя проявить.
— Скажите, а сам тренер «Боруссии» Питер Бош лично принимал участие в переговорах, когда вы организовывали трансфер Андрея в Дортмунд?
— Нет, он уже в Германии впервые встретился с Андреем.
— Но сам он выказывал заинтересованность именно в этом игроке?
— Такие трансферы, за такие деньги без участия тренера не проходят.
— В матче против «Кельна» Андрей помог заработать 11-метровый, но исполнял его Обамеянг. Андрею рано еще претендовать на роль штатного пенальтиста?
— «Боруссия» — это серьезнейший клуб, в котором играют футболисты-мастера. Есть уже какие-то сложившиеся отношения в команде... Со временем все придет, Андрею пока надо освоиться в коллективе.
— Много шуму было из-за отказа Ярмоленко от общения с прессой после матча с «Фрайбургом». Не зря Андрей проигнорировал местные СМИ?
— Это раздутая ситуация. Ничего страшного не произошло.
— А у Андрея английский на каком уровне?
— Неплохой. Он очень многое понимает, с этим проблем не будет. Тем не менее, немецкий нужно учить, конечно. Чтобы лучше адаптироваться в коллективе. Сейчас Андрей больше всего общается в команде с Нури Шахином. Как-то так они сошлись вместе, а почему так вышло — я не расспрашивал.
— Как агент, вы занимаетесь помощью в переезде семьи Андрея в Германию?
— Нет. Чем могу, тем и помогаю. Но там есть на месте специально обученные люди.
— Родным Андрея надо вид на жительство получить? С этим сложности?
— Не думаю, что это сложно. Это все решаемо, но требует некоторого времени.
— Андрей где собирается жить? Дортмунд ведь откровенно скучный город...
— В Дортмунде и собирается жить. И скучать ему некогда, у него каждую неделю по три игры сейчас.
Источник — Newsone
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