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Верес подписал Палагнюка

24-летний футболист продолжит карьеру в ровенском клубе

  • 19.09.2017 22:04
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fcbukovyna.com. Василий Палагнюк (№77)
© fcbukovyna.com. Василий Палагнюк (№77)
Ровенский «Верес» подписал бывшего форварда молдавской «Дачии» Василия Палагнюка. Детали контракта не сообщаются.
 
Палагнюк в 2008-2012 годах играл за алчевскую «Сталь» (98 матчей, 12 голов). Также выступал за «Крымтеплицу» (47 матчей, 6 голов). Позже был заявлен за «Буковину», армянский «Гандзасар», молдавскую «Дачию».
 

Источник — ФК Верес

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