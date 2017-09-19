Верес подписал Палагнюка

Ровенский «Верес» подписал бывшего форварда молдавской «Дачии» Василия Палагнюка. Детали контракта не сообщаются.
Палагнюк в 2008-2012 годах играл за алчевскую «Сталь» (98 матчей, 12 голов). Также выступал за «Крымтеплицу» (47 матчей, 6 голов). Позже был заявлен за «Буковину», армянский «Гандзасар», молдавскую «Дачию».
Источник — ФК Верес
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