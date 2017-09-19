ВИДЕО ДНЯ. Тащи сделал дубль за Дуйсбург

Украинский хавбек немецкого «Дуйсбурга» Борис Тащи сделал дубль в матче второй Бундеслиги против «Ингольштадта».
Борис открыл счет на 16-й встречи, а второй мяч забил на 53-й.
В шести матчах этого сезона Тащи забил уже четыре сяча. Также на его счету два ассиста. «Дуйсбург» после шести туров идет на 7-м месте.
Напомним, Тащи перешел в «Дуйсбург» на правах свободного агента.
Источник — Sport.ua
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