ВИДЕО ДНЯ. Тащи сделал дубль за Дуйсбург

Украинский хавбек немецкого «Дуйсбурга» Борис Тащи сделал дубль в матче второй Бундеслиги против «Ингольштадта».

Борис открыл счет на 16-й встречи, а второй мяч забил на 53-й.

В шести матчах этого сезона Тащи забил уже четыре сяча. Также на его счету два ассиста. «Дуйсбург» после шести туров идет на 7-м месте.