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ВИДЕО ДНЯ. Тащи сделал дубль за Дуйсбург

Украинец открыл счет на 16-й встречи с «Ингольштадтом», а второй мяч забил на 53-й

  • 19.09.2017 21:51
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  • 1 комментария
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ФК Дуйсбург. Борис Тащи
© ФК Дуйсбург. Борис Тащи
Украинский хавбек немецкого «Дуйсбурга» Борис Тащи сделал дубль в матче второй Бундеслиги против «Ингольштадта».
 
Борис открыл счет на 16-й встречи, а второй мяч забил на 53-й.

В шести матчах этого сезона Тащи забил уже четыре сяча. Также на его счету два ассиста. «Дуйсбург» после шести туров идет на 7-м месте. 
 
Напомним, Тащи перешел в «Дуйсбург» на правах свободного агента.

Источник — Sport.ua

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