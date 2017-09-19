Тайсон мог перейти в Спортинг

В марте нынешнего года португальский «Спортинг» рассматривал возможность подписания бразильского вингера донецкого «Шахтера» Тайсона.

На тот момент у 29-летнего бразильца был контракт с «горняками» до конца 2017 года и лиссабонцы узнавали, при каких условиях могут заполучить Тайсона в летнее трансферное окно.

Об интересе «Спортинга» было известно, как футболисту, так и донецкому клубу. Однако в итоге Тайсон договорился о пролонгации своего трудового соглашения с «Шахтером» еще на 4 года.

В нынешнем сезоне Тайсон провел 7 матчей за «Шахтер» в украинской Премьер-лиге, отличившись одним голом и двумя голевыми передачами.