Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Тайсон мог перейти в Спортинг

В марте лиссабонцы узнавали, при каких условиях могут заполучить вингера в летнее трансферное окно

  • 19.09.2017 21:28
  • 1226 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Тайсон
© ФК Шахтер Донецк. Тайсон
В марте нынешнего года португальский «Спортинг» рассматривал возможность подписания бразильского вингера донецкого «Шахтера» Тайсона.
 
На тот момент у 29-летнего бразильца был контракт с «горняками» до конца 2017 года и лиссабонцы узнавали, при каких условиях могут заполучить Тайсона в летнее трансферное окно. 
 
Об интересе «Спортинга» было известно, как футболисту, так и донецкому клубу. Однако в итоге Тайсон договорился о пролонгации своего трудового соглашения с «Шахтером» еще на 4 года.
 
В нынешнем сезоне Тайсон провел 7 матчей за «Шахтер» в украинской Премьер-лиге, отличившись одним голом и двумя голевыми передачами.

Источник — Шахта

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.