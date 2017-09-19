Коноплянка начнет в запасе матч против Баварии

Украинский вингер гельзенкирхенского «Шальке» Евгений Коноплянка начнет на скамейке запасных матч пятого тура Бундеслиги с мюнхенской «Баварией». Начало – в 21.30.
Коноплянка впервые в сезоне оказался вне основного состава. В первых двух матчах он забил 3 мяча, но в трех последних играх не отличался ни голами, ни ассистами.
Текстовая трансляция матча и стартовые составы команд доступны здесь.
Источник — Sport.ua
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