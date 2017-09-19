Коноплянка начнет в запасе матч против Баварии

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Шальке - Бавария 23:17 — Ярик Ярославский он хоть что-то на поле делает, хаотичная вся игра у Шальке...точнее, хаотичные попытки её изображ... 23:16 — viktor112007 Конопля на фоне Шальке весьма неплохо смотрится 23:15 — rbIKA4 Походу Конопа нихрена не понял)) какие-то хаотичные действия 23:14 — balabuh Жека кивал но ето незначит что понимал