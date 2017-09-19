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Коноплянка начнет в запасе матч против Баварии

27-летний украинец впервые в сезоне оказался вне основного состава

  • 19.09.2017 21:00
  • 2520 просмотров
  • 6 комментария
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Getty Images. Евгений Коноплянка
© Getty Images. Евгений Коноплянка
Украинский вингер гельзенкирхенского «Шальке» Евгений Коноплянка начнет на скамейке запасных матч пятого тура Бундеслиги с мюнхенской «Баварией». Начало – в 21.30.
 
Коноплянка впервые в сезоне оказался вне основного состава. В первых двух матчах он забил 3 мяча, но в трех последних играх не отличался ни голами, ни ассистами.
 
Текстовая трансляция матча и стартовые составы команд доступны здесь.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    svat111111
      svat111111, 19.09.2017 21:08
    +19
    Все логічно проти Баварії треба багато захищатися а Коно того робити не хоче і не вміє.
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    mazyrroma
      mazyrroma, 19.09.2017 21:27
    -9
    on ochen ne komandnuy i ploho obychaemuy igrok,a esche s zamashkami syperzvezdu. ne zaigrat emy v ebrope. kto kak dymaet,kakoy klyb emy podoydet?
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    topexpertintheworld
      topexpertintheworld, 19.09.2017 21:51
    +3
    Наша лавка хороша?
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    digital_summer
      digital_summer, 19.09.2017 22:06
    +2
    Да там все Шальке дно, если б только Коноплянка. И этот тренер сломался, несите нового
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    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 19.09.2017 22:21
    0
    Один Горецка сносно щас играет в Шальке по большому счету.
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    DenikBu
    online
      DenikBu, 19.09.2017 23:24
    0
    Шальке... очень слабое впечатление...Команда посредственных индивидуалистов, каждый тянет на себя , а и тянуть то не чем..Коно все тоже...когда надо отдать бьет , и наоборот...без мяча вообще грустное зрелище...так ..бег трусцой...
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