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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Воронин поедет на матч между Хорватией и Финляндией»

Наставник сборной Украины прокомментировал назначение нового селекционера

  • 19.09.2017 20:51
  • 950 просмотров
  • 11 комментария
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Getty Images. Андрей Шевченко
© Getty Images. Андрей Шевченко
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что Андрей Воронин будет просматривать не только наших игроков в зарубежных чемпионатах, а и следить за соперниками.
 
«Я очень рад, что Андрей присоединился к нам. В его функции будет входить просмотр кандидатов в сборную, а также посещение матчей наших соперников. Воронин отправится уже на ближайший поединок в нашей группе между Хорватией и Финляндией.
 
Он был очень опытным игроком, сейчас – начинающий тренер. Он хорошо знает всех наших игроков, и хочется сказать от всего коллектива – добро пожаловать назад, Андрей!», - сказал Шевченко.
 
Напомним, что Андрей Воронин вошел в тренерский штаб сборной Украины.

Источник — Трибуна

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Комментарии
    patreot3
    patreot3, 19.09.2017 21:24
    +1
    Ну давайте тогда уже и Воробья берите, и Русола, и кого там ещё у нас Андреем зовут?
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    vitalya50
    vitalya50, 19.09.2017 21:29
    +1
    и за кого ему там болеть?
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    уух
      уух, 19.09.2017 21:33
    0
    а то в "штабе" народу мало? больше некого было послать? надо еще Ворону трудостраивать?
    тем более, что подобные просмотры, а еще раз тем более, перед решающим матчем с Хорватами, - это прерогатива главного тренера
    или Ворона - он Бюдерих тренировал - от больше в том понимает?
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    slavant
      slavant, 19.09.2017 21:52
    -1
    уух, 19.09.2017 21:33
    а то в "штабе" народу мало? больше некого было послать? надо еще Ворону трудостраивать?
    тем более, что подобные просмотры, а еще раз тем более, перед решающим матчем с Хорватами, - это прерогатива главного тренера
    или Ворона - он Бюдерих тренировал - от больше в том понимает?
    Вы не забыли что в этот же день наша сборная в Албании играет, или Вы предлагаете кому то из тренеров отлучатся во время сбора и игры сборной?
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    slavant
      slavant, 19.09.2017 21:59
    0
    уух, 19.09.2017 21:33
    ...тем более, что подобные просмотры, а еще раз тем более, перед решающим матчем с Хорватами, - это прерогатива главного тренера
    или Ворона - он Бюдерих тренировал - от больше в том понимает?
    Не понял, Вы предлагаете Шеве, главному тренеру сборной, уехать на матч Хорватии против Финляндии во время матча Украины против Косово??
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    уух
      уух, 19.09.2017 22:13
    +1
    slavant, 19.09.2017 21:59
    Не понял, Вы предлагаете Шеве, главному тренеру сборной, уехать на матч Хорватии против Финляндии во время матча Украины против Косово??
    ------------------------------------------

    ужели в 21-м веке такая проблема лично пересмотреть этот матч в записи? да несколько раз. имхо, лучше, чем с чужих слов
    а предлагать я предлагаю не делать из т.н "штаба" сборной посмешище. и по количеству, и по составу
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    Leka777
      Leka777, 19.09.2017 22:27
    +1
    Бред!
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    slavant
      slavant, 19.09.2017 22:31
    0
    уух, 19.09.2017 22:13
    slavant, 19.09.2017 21:59
    Не понял, Вы предлагаете Шеве, главному тренеру сборной, уехать на матч Хорватии против Финляндии во время матча Украины против Косово??
    ------------------------------------------ужели в 21-м веке такая проблема лично пересмотреть этот матч в записи? да несколько раз. имхо, лучше, чем с чужих слов
    а предлагать я предлагаю не делать из т.н "штаба" сборной посмешище. и по количеству, и по составу
    конечно есть, и я уверен что Шева его просмотрит много раз, но во многих сборных есть скауты которые смотрят матчи именно в живую, есть наверно в игре детали которые полезно видеть в живую...
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    Barlowold
    online
      Barlowold, 19.09.2017 22:34
    0
    пускай по телику посмотрит
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    уух
      уух, 19.09.2017 22:41
    0
    slavant, 19.09.2017 22:31
    но во многих сборных есть скауты которые смотрят матчи именно в живую, есть наверно в игре детали которые полезно видеть в живую...
    а кроме Вороны и послать некого? у него в "штабе"" целый сонм помощников, в той же федерации футбола под него целый комитет создан, который Маркевич возглавляет. послали бы того же Мирона - он больше "немца" в том понимает
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    slavant
      slavant, 19.09.2017 22:44
    0
    уух, 19.09.2017 22:41
    slavant, 19.09.2017 22:31
    но во многих сборных есть скауты которые смотрят матчи именно в живую, есть наверно в игре детали которые полезно видеть в живую...

    а кроме Вороны и послать некого? у него в "штабе"" целый сонм помощников, в той же федерации футбола под него целый комитет создан, который Маркевич возглавляет. послали бы того же Мирона - он больше "немца" в том понимает
    да не могут помощники тренера всё бросить и вместо матча "своей" сборной уехать смотреть другую игру, для это и существуют скауты во многих командах...
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