Андрей ШЕВЧЕНКО: «Воронин поедет на матч между Хорватией и Финляндией»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что Андрей Воронин будет просматривать не только наших игроков в зарубежных чемпионатах, а и следить за соперниками.

«Я очень рад, что Андрей присоединился к нам. В его функции будет входить просмотр кандидатов в сборную, а также посещение матчей наших соперников. Воронин отправится уже на ближайший поединок в нашей группе между Хорватией и Финляндией.

Он был очень опытным игроком, сейчас – начинающий тренер. Он хорошо знает всех наших игроков, и хочется сказать от всего коллектива – добро пожаловать назад, Андрей!», - сказал Шевченко.