Андрей ШЕВЧЕНКО: «Воронин поедет на матч между Хорватией и Финляндией»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что Андрей Воронин будет просматривать не только наших игроков в зарубежных чемпионатах, а и следить за соперниками.
«Я очень рад, что Андрей присоединился к нам. В его функции будет входить просмотр кандидатов в сборную, а также посещение матчей наших соперников. Воронин отправится уже на ближайший поединок в нашей группе между Хорватией и Финляндией.
Он был очень опытным игроком, сейчас – начинающий тренер. Он хорошо знает всех наших игроков, и хочется сказать от всего коллектива – добро пожаловать назад, Андрей!», - сказал Шевченко.
Напомним, что Андрей Воронин вошел в тренерский штаб сборной Украины.
Источник — Трибуна
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
тем более, что подобные просмотры, а еще раз тем более, перед решающим матчем с Хорватами, - это прерогатива главного тренера
или Ворона - он Бюдерих тренировал - от больше в том понимает?
тем более, что подобные просмотры, а еще раз тем более, перед решающим матчем с Хорватами, - это прерогатива главного тренера
или Ворона - он Бюдерих тренировал - от больше в том понимает?
или Ворона - он Бюдерих тренировал - от больше в том понимает?
Не понял, Вы предлагаете Шеве, главному тренеру сборной, уехать на матч Хорватии против Финляндии во время матча Украины против Косово??
------------------------------------------
ужели в 21-м веке такая проблема лично пересмотреть этот матч в записи? да несколько раз. имхо, лучше, чем с чужих слов
а предлагать я предлагаю не делать из т.н "штаба" сборной посмешище. и по количеству, и по составу
Не понял, Вы предлагаете Шеве, главному тренеру сборной, уехать на матч Хорватии против Финляндии во время матча Украины против Косово??
------------------------------------------ужели в 21-м веке такая проблема лично пересмотреть этот матч в записи? да несколько раз. имхо, лучше, чем с чужих слов
а предлагать я предлагаю не делать из т.н "штаба" сборной посмешище. и по количеству, и по составу
но во многих сборных есть скауты которые смотрят матчи именно в живую, есть наверно в игре детали которые полезно видеть в живую...
а кроме Вороны и послать некого? у него в "штабе"" целый сонм помощников, в той же федерации футбола под него целый комитет создан, который Маркевич возглавляет. послали бы того же Мирона - он больше "немца" в том понимает
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.