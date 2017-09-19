ГУТОР: «Приятно удивлен количеством зрителей, но огорчило поле»

Новичок одесского «Черноморца» Александр Гутор рассказал о старте карьеры, адаптации в новом клубе и поделился впечатлениями от Украины и украинской Премьер-лиги.
— Я начинал в нападении. Получалось неплохо, но лет в пятнадцать получил травму, пропустил больше полугода, растерял форму. У нас тогда случился форс-мажор. Основной вратарь получил травму, сломав палец на ноге. А я довольно фактурный, вот и решили поставить в ворота. В первой же игре отбил пенальти, но, к сожалению, все равно проиграли — 1:3. После этого решили, что я буду играть в воротах.
— Раньше бывал в Одессе или Украине?
— Только в Киеве, когда сыграли — 2:2 против «Динамо» в Лиге Европы.
— Уже успел минимально посмотреть город?
— Пару раз был в центре. Город очень интересный, красивый. Думаю, что еще будет время с ним познакомиться. Сейчас планирую найти квартиру, перевести жену и сына. Морской воздух будет им полезен.
Немаловажный фактор, что здесь очень тепло. После Беларуси и России как-то даже непривычно. Что касается базы, то условия очень хорошие. Думаю, здесь приятно находится любому футболисту. Есть три поля хорошего качества, потрясающие условия проживания и питания. Все создано для того, чтобы ты думал о футболе, а не каких-то посторонних вещах.
— Что скажешь о дебюте в новом для себя чемпионате?
— Был приятно удивлен количеством зрителей, но огорчило качество поля. Если в первом тайме, когда его полили, оно еще было нормальным, то после перерыва подсохло. Какой-то сверхтяжелой работы против «Звезды» у меня не было. Требовалось только держать себя тонусе, быть собранным, чтобы в нужный момент выручить партнеров.
Источник — ФК Черноморец
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