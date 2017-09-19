Бавария разгромила Шальке в Гельзенкирхене

Сегодняшнее противостояние на «Фельтинс-Арене», несомненно, можно назвать центральным в 5-м туре немецкой Бундеслиги. Перед очным поединком в чемпионате гельзенкирхенский «Шальке» и мюнхенская «Бавария» набрали одинаковое количество очков – по девять. В минувший уик-энд команда Карло Анчелотти размялась на «Кельне», обыграв оппонентов со счетом 5:0, а «горняки» увезли победу из Бремена (2:1). Домашние трибуны являются для «Шальке» весьма мощным оружием, ведь в текущем году на своем поле гельзенкирхенцы еще не проигрывали. С другой стороны, два последних визита «Баварии» на «Фельтинс-Арену» завершались поражением «горняков».



Отрадно, что на старте сезона находится место в основе «Шальке» нашему соотечественнику Евгению Коноплянке. Правда, сегодняшнюю встречу украинец начал на скамейке запасных, впервые с начала сезона не попав в стартовый состав. На своем поле в начавшемся чемпионате гельзенкирхенцы уже обыграли вице-чемпиона РБ «Лейпциг» и вернувшийся в элиту немецкого футбола «Штутгарт». Но в противостоянии со столь грозным оппонентом всем футболистам «Шальке» необходимо было продемонстрировать свои лучшие качества для достижения приемлемого результата.







Подопечные Анчелотти мощно начали встречу, и моменты возле ворот гельзенкирхенцев не заставили себя долго ждать. Сначала Ральф Фарманн в прыжке отбил мяч после удара Руди из-за пределов штрафной, а вскоре голкипер заблокировал удар Мюллера, откликнувшегося на разрезную передачу. Высокий прессинг мюнхенцев создавал немало проблем подопечным Доменико Тедеско, но хозяева поля сумели перевести игру в более спокойный темп.







Беда для «Шальке» пришла в середине первой половины встречи. После прострела Хамеса Родригеса мяч в штрафной попал в высоко поднятую руку Налдо, и арбитр с помощью видеоассистента назначил пенальти. Роберт Левандовски точным ударом реализовал представившуюся ему возможность. А еще через несколько минут ошибка защитников привела ко второму взятию ворот «горняков»: дебютный гол за «Баварию» забил Хамес Родригес.







Тренерскому штабу «Шальке» нужно было спасать ситуацию, и с первых минут второго тайма на поле появился Коноплянка. А через десять минут после перерыва Женя сам создал себе момент, но с острого угла не попал в ворота. К тому моменту, правда, счет мог быть уже разгромным: Мюллер замыкал навес Хамеса и попал в штангу.



Последний реальный шанс сократить разрыв в счете упустил Гвидо Бургшталлер, с линии штрафной пробивший в голкипера. Окончательно снял вопросы о победителе Артуро Видаль, сполна воспользовавшийся ювелирной передачей от MVP матча Хамеса Родригеса. Концовка игры проходила под аккомпанемент неспешного владения мячом футболистами «Баварии», которые таки могли забить еще один гол. Фарманн отбил мяч после удара Видаля из центра штрафной.







Мюнхенский клуб снова одержал победу в Гельзенкирхене и как минимум на сутки возглавил турнирную таблицу.



Фото - Твиттер «Шальке» и «Баварии»





Бундеслига. 5-й тур.

«Шальке» - «Бавария» - 0:3 (0:2)

- Роберт Левандовски, 25 (с пенальти), Хамес Родригес, 29, Артуро Видаль, 75

«Шальке»: Ральф Фарманн, Бастиан Ощипка, Матия Настасич, Налдо, Тило Керер, Вестон МакКенни (Брель Эмболо, 57), Даниэль Калиджиури, Амин Харит (Евгений Коноплянка, 46), Леон Горетцка, Набиль Бенталеб, Гвидо Бургшталлер (Франко Ди Санто, 79)

«Бавария»: Свен Ульрайх, Йосуа Киммих, Марсио Рафинья, Хави Мартинес (Матс Хуммельс, 77), Никлас Зюле, Корентен Толиссо (Артуро Видаль, 69), Себастьян Руди, Роберт Левандовски (Тиаго Алькантара, 65), Томас Мюллер, Хамес Родригес, Кингсли Коман

Брель Эмболо, 64. - Тиаго Алькантара, 87.



Арбитр: Марко Фриц



Удары (в створ): 8 (4) - 11 (8)

Угловые: 0 - 6

Оффсайды: 3 - 0



Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия)





ШАЛЬКЕ - БАВАРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА