Матч Динамо – Верес обслужит Константин Труханов

Комитет арбитров Федерации футбола Украины назначил судей на матчи девятого тура украинской Премьер-лиги.
Суббота, 23 сентября
«Динамо» — «Верес» – Константин Труханов (Харьков)
«Звезда» — «Шахтер» – Евгений Арановский (Киев)
Воскресенье, 24 сентября
«Карпаты» — «Черноморец» – Иван Бондар (Киев)
«Ворскла» — «Заря» – Николай Балакин (Киевская обл.)
«Сталь» — «Олимпик» – Сергей Бойко (Киевская обл.)
«Мариуполь» — «Александрия» – Юрий Грисьо (Львов)
Источник — Комитет арбитров ФФУ
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