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Матч Динамо – Верес обслужит Константин Труханов

Стали известны судейские назначения на матчи десятого тура украинской Премьер-лиги

  • 19.09.2017 20:22
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ФК Динамо Киев. Константин Труханов
© ФК Динамо Киев. Константин Труханов
Комитет арбитров Федерации футбола Украины назначил судей на матчи девятого тура украинской Премьер-лиги.
 
Суббота, 23 сентября
 
«Динамо» — «Верес» – Константин Труханов (Харьков)
 
«Звезда» — «Шахтер» – Евгений Арановский (Киев)
 
Воскресенье, 24 сентября
 
«Карпаты» — «Черноморец» – Иван Бондар (Киев)
 
«Ворскла» — «Заря» – Николай Балакин (Киевская обл.)
 
«Сталь» — «Олимпик» – Сергей Бойко (Киевская обл.)
 
«Мариуполь» — «Александрия» – Юрий Грисьо (Львов)

Источник — Комитет арбитров ФФУ

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