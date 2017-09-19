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Юрий ВИРТ: «Нам нужно усиление во всех линиях»

Главный тренер ровенского клуба рассказал о возможных усилениях

  • 19.09.2017 20:01
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ФК Верес. Юрий Вирт
© ФК Верес. Юрий Вирт
Наставник ровенского «Вереса» Юрий Вирт поделился планами клуба на трансферном рынке.
 
«Считаю, что команда уже сыгралась. Игроки, которые позже присоединились к «Вересу», подтянули свое функциональное состояние, мы сыгрались и выглядим неплохо. Командная игра почти удовлетворяет меня, а коллектив сдружился и довольно боеспособный.
 
В то же время я понимаю, что нам нужно усиление во всех линиях. Нужны и центральные защитники, и линия атаки. Поэтому будем усиливать эти позиции. Брать футболистов только ради количества не хотим, стараемся не ошибаться в этом. Например, в ближайшее время у «Вересу» присоединится 26-летний нападающий Василий Палагнюк.
 
Он уже две недели тренируется с командой. До нового года у него будет некий испытательный срок — справится ли с нагрузкой, подойдет ли окончательно нам для УПЛ... Манера игры Василия в где многом напоминает Михаила Сергийчука.
 
Что касается молодого испанса Капарроса, мы хотим, чтобы он быстрее проходил адаптацию. Пока ему трудно конкурировать с другими. Парень имеет хорошие данные, учит язык. Поэтому надеюсь на его прогресс. Выпущу его в ближайшее время в кубковом матче против «Агробизнеса», – сказал Вирт.

Источник — Sportarena

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