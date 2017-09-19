Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Неймар просит президента ПСЖ продать Эдинсона Кавани

Бразилец дал понять Нассеру Аль-Хелайфи, что его взаимодействие с уругвайцем невозможно

  • 19.09.2017 19:41
  • 11389 просмотров
  • 21 комментария
Метки
Getty Images. Неймар и Эдинсон Кавани
© Getty Images. Неймар и Эдинсон Кавани
Форвард ПСЖ Неймар хочет, чтобы клуб продал нападающего Эдинсона Кавани.
 
Бразилец дал понять президенту парижан Нассеру Аль-Хелайфи, что его взаимодействие с уругвайцем невозможно. Неймар знает, что он главная звезда в раздевалке ПСЖ, именно это и обещал ему Аль-Хелайфи перед трансфером из каталонской «Барселоны».
 
Напомним, что в матче Лиги 1 против «Лиона» у Неймара и Кавани произошел конфликт. Уругваец собирался пробить штрафной, но защитник Дани Алвес отобрал у него мяч, а затем отдал Неймару. Позже бразилец хотел отобрать у Кавани право пробить пенальти.

Источник — Sport.es

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    уух
      уух, 19.09.2017 22:25
    +2
    Jeck, 19.09.2017 19:51
    Так чому одного Кавані, може всіх хто не подобається Неймару продати ?
    Буде грати один самозакоханий нарцис
    не один, а з "памощьніком": Дані Алвес, той що перший раз мяч у Едісона відібрал і віддав "звізаьдє" - теж ще те чмо. не даремно в Ювентусі довго не втрималось
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.