Неймар просит президента ПСЖ продать Эдинсона Кавани

Форвард ПСЖ Неймар хочет, чтобы клуб продал нападающего Эдинсона Кавани.
Бразилец дал понять президенту парижан Нассеру Аль-Хелайфи, что его взаимодействие с уругвайцем невозможно. Неймар знает, что он главная звезда в раздевалке ПСЖ, именно это и обещал ему Аль-Хелайфи перед трансфером из каталонской «Барселоны».
Напомним, что в матче Лиги 1 против «Лиона» у Неймара и Кавани произошел конфликт. Уругваец собирался пробить штрафной, но защитник Дани Алвес отобрал у него мяч, а затем отдал Неймару. Позже бразилец хотел отобрать у Кавани право пробить пенальти.
Источник — Sport.es
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