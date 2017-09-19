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ШЕВЧУК: «Начать карьеру тренера в Шахтере – большая честь для меня»

Бывший футболист донецкого клуба был назначен тренером команды Академии U17

  • 19.09.2017 19:32
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ФК Шахтер Донецк. Вячеслав Шевчук
© ФК Шахтер Донецк. Вячеслав Шевчук
Вячеслав Шевчук выступал в донецком «Шахтере» 13 сезонов, провел 239 матчей и забил 4 мяча, в составе «горняков» завоевал 20 трофеев. В декабре прошлого года он завершил карьеру игрока и теперь принял новый вызов. 
 
– Вячеслав, не так давно вы завершили игровую карьеру в «Шахтере», а сейчас возвращаетесь в качестве наставника. Какие чувства испытываете?
– Очень рад, что мне представилась возможность сделать свои первые тренерские шаги в родном клубе. Можно сказать, я никуда и не уходил. По окончании выступлений все время оставался рядом с «Шахтером»: постоянно общался с футболистами, тренерами, менеджментом, посещал игры не только первой команды, но и Академии. «Шахтер» – это мой дом, моя семья. 
 
– Как возник вариант возглавить «горняков» U17 и кто стал инициатором данной идеи?
– Это было обоюдное желание – мое и клуба. Еще в декабре, объявляя о завершении карьеры, я говорил, что хочу остаться в «Шахтере» и приносить пользу клубу в качестве наставника. Руководство пошло мне навстречу, и несколько дней назад директор Академии Хорхе Раффо предложил возглавить команду U17. Я уже успел закончить тренерские курсы, получил диплом и теперь хочу делиться своим опытом и знаниями с молодыми футболистами. Начать карьеру тренера в родном «Шахтере» – большая честь для меня.  
 
– В какой футбол будет играть команда Вячеслава Шевчука?
– Прежде всего, это не команда Шевчука, а команда «Шахтера». Соответственно, мы будем отталкиваться от клубной философии, от того стиля, который сейчас ставит коллективам Академии Хорхе Раффо. От дончан все привыкли видеть красивый, атакующий и результативный футбол. Будем работать в этом направлении. Также внимательно следим за основным составом и постараемся играть в подобном ключе, чтобы ребята уже были готовы к требованиям Паулу Фонсеки. Стоит учитывать, что U17 – особенный возраст, очень важный этап. Парни переходят из детского футбола во взрослый. За год они должны прибавить во всех компонентах: в физической мощи, тактике, технике, в понимании игры. Дальше начинается профессиональная карьера, и наша задача – подготовить подопечных.
 Для меня и всего тренерского штаба это будет очень ответственный период. Мы сделаем все, чтобы каждый из наших футболистов добился ощутимого прогресса
 
– Какие цели на сезон определили для себя и команды?
– Если говорить о результатах, то это только победа: в каждом матче и в чемпионате. «Шахтер» всегда ставит самые высокие цели, что все знают и видят. Но есть задача, по мне, куда более важная: подготовить как можно больше исполнителей для первой команды. Я уже беседовал с ребятами и сказал, что все в их руках, ногах и головах. Надо с максимальной отдачей подходить к каждой игре и тренировке. Нельзя позволять себе расслабленности и в чем-то недорабатывать. Могу гарантировать, что я, Хорхе и наш тренерский штаб также отдадут все свои силы. Моя цель – увидеть этих футболистов в основном составе «Шахтера».   
 
Первую встречу под руководством Вячеслава Шевчука «Шахтер» U17 проведет в ближайшую субботу, 23 сентября, в Счастливом с «ДЮСШ-15» (Киев).

Источник — ФК Шахтер

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