Дмитрий Задерецкий перешел в Авангард из Корюковки

Все пришла вже звізда,всі по норам,веде себе як лайно самозакохане,яким він і є!

Эзерский такой же поц как и все кто прошел школу кротов

Несущая - насущная

Выступал-то он и в ДК, и в ШД, но в данный момент кормится с рук рыжего сепаратиста и отрабатывае...

Это, наверное, Ярмола тоже ФФУ кричит или донецким фанатам? https://www.youtube.com/watch?v=CdBHa...