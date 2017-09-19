Дмитрий Задерецкий перешел в Авангард из Корюковки

Бывший хавбек луцкой «Волыни» Дмитрий Задерецкий стал игроком аматорского клуба «Авангард» из Кирюковки (Черниговская область). Этим летом игрок разорвал контракт с «Волынью».
Задерецкий уже дебютировал за «Авангард» 10 сентября в матче 1/16 финала Кубка Украины среди любителей против «Чайки» (Петропавловская Борщаговка).
Источник — Footboom
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