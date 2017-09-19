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Дмитрий Задерецкий перешел в Авангард из Корюковки

Экс-игрок «Волыни» продолжит карьеру в аматорском футболе

  • 19.09.2017 19:20
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FootBoom. Дмитрий Задерецкий
© FootBoom. Дмитрий Задерецкий
Бывший хавбек луцкой «Волыни» Дмитрий Задерецкий стал игроком аматорского клуба «Авангард» из Кирюковки (Черниговская область). Этим летом игрок разорвал контракт с «Волынью». 
 
Задерецкий уже дебютировал за «Авангард» 10 сентября в матче 1/16 финала Кубка Украины среди любителей против «Чайки» (Петропавловская Борщаговка).

Источник — Footboom

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