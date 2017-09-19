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Юрий ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ: «О Мазяре вообще нет никаких разговоров»

Гендиректор «Карпат» прокомментировал информацию о возможном приходе в клуб 39-летнего специалиста

  • 19.09.2017 19:13
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ФК Карпаты. Юрий Дячук-Ставицкий
© ФК Карпаты. Юрий Дячук-Ставицкий
Генеральный директор львовских «Карпат» Юрий Дячук-Ставицкий прокомментировал информацию о том, что клуб рассматривает кандидатуру Владимира Мазяра на пост главного тренера.
 
«Мазяра сватают в «Карпаты»? Это неправда. Вообще нет никаких разговоров о Мазяре. С ним никто не разговаривал. Статус Зайцева? Он является спортивным директором клуба, но и исполняет обязанности главного тренера. Я думаю, минимум до конца года он будет работать. А если все будет нормально, то, вы же сами понимаете, будет работать и дальше», – сказал Дячук-Ставицкий. 
 
Напомним, Мазяр в августе возглавил «Рух» из Винников, который сейчас занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги. Ранее 39-летний специалист работал в каменской «Стали» и ровенском «Вересе».

Источник — Sportarena

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