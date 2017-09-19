Володимир ЄЗЕРСЬКИЙ: «Динамо покарали за системні порушення»

15 вересня Апеляційний комітет Федерації футболу України підтвердив своє попереднє рішення щодо матчу за Суперкубок між «Динамо» Київ та ФК «Шахтар». Така позиція членів АК ФФУ викликала критичні випади з боку окремих представників вітчизняної футбольної спільноти. Член АК Володимир Єзерський прокоментував останнє рішення Комітету.

- Апеляційному комітету ФФУ закидають упередженість в розгляді справи стосовно безладів на матчі Суперкубку України. Як ви гадаєте, це лише звичайні в таких випадках емоції?

- Саме так, емоції. Не хочу ставати учасником подібних заочних дискусій. Лише нагадаю «критикам» про те, що свого часу я виступав і за «Динамо» Київ, і за донецький «Шахтар», тому обидва клуби є для мене рідними. Крім того, завжди ставився з повагою до керівництва і вболівальників цих команд, як, зрештою, і до інших клубів. Це можуть підтвердити самі вболівальники і президенти клубів, з якими знайомий особисто. Сьогодні я є представником Апеляційного комітету ФФУ і завжди намагаюся бути об’єктивним і приймати рішення без емоцій, виключно в інтересах українського футболу.

На жаль, останнім часом ми спостерігаємо дуже неприємну тенденцію, спрямовану на дискредитацію Федерації футболу в цілому, і окремих співробітників організації зокрема. Серед іншого безпідставно критикують рішення дисциплінарних органів ФФУ, в тому числі і Апеляційного комітету. Прикро про це говорити, але в нас є власники клубів, які витрачають чималі кошти на ці інформаційні війни. Хоча, буде значно більше користі, якщо ці гроші підуть на навчання тренерів, розвиток футбольних академій, спортивної інфраструктури, поїздки вболівальників і розвиток футболу в цілому.

- Серед іншого, Апеляційний комітет критикують за те, що один учасник Суперкубку, начебто незаслужено, отримав більш сурове покарання, ніж інший…

- Я був особисто присутній на цьому поєдинку і це було дійсно яскраве свято футболу, яке зібрало десятки тисяч вболівальників. На стадіоні панувала прекрасна атмосфера…допоки на трибунах не почали вибухати петарди. На поле та в гравців обох клубів, зокрема у воротарів Андрія Пятова та Артура Рудька, і в першому, і в другому таймі, з трибун ультрас команд полетіли десятки фаєрів (але з боку динамівських фанів їх було значно більше, ніж від вболівальників «Шахтаря»). В цілому на матчі за Суперкубок зафіксовано використання вболівальниками «Динамо» близько 90 піротехнічних засобів. Також фанати столичного клубу розгорнули банер з забороненим «Кельтським хрестом».

Головний арбітр мав усі підстави зупинити поєдинок достроково, а пізніше приймаючій команді могли зарахувати технічну поразку. Матч вдалося завершити лише завдяки зусиллям, які доклали капітани двох команд.

Чому Апеляційний комітет обрав саме такі покарання клубам? «Динамо» Київ отримало більш сурові санкції через те, що дії вболівальників клубу, які порушують правила поведінки на трибунах, вже стали систематичними. Ми бачимо, що практично на кожному поєдинку команди палають фаєри і вибухають петарди.

В історії ФК «Дніпро», за який я виступав у 2000-2007 теж був такий неприємний період, і тоді наш клуб також отримав в якості покарання один матч без вболівальників. Той поєдинок ми програли, що коштувало клубу бронзових медалей. Після цього ми зустрілися з фанами, поспілкувалися і зуміли вирішити проблему. Впевнений, що можна вирішити її і зараз, якщо є таке бажання.

Вболівальники «Шахтаря» теж «відзначилися» у матчі за Суперкубок. Зокрема, це був інцидент після матчу, коли група фанів намагалась дістатися поля, щоб поспілкуватися з футболістами та взяти в них автографи і футболки. Пізніше я зустрічався з цими вболівальниками. Як виявилося, вони приїхали на поєдинок з окупованої частини Донбасу, а до цього не були на матчах улюбленої команди 3 роки. Тому не дивно, що десь зіграли емоції, через що виник конфлікт з стюартами матчу. Однак, це було непорозуміння, яке вдалося швидко вичерпати завдяки втручанню гравців клубу. І назвати такі дії системними аж ніяк не можна. Якщо такі будуть, то будуть і відповідні санкції.

- Чи є шанс, що безлади на стадіонах в найближчому майбутньому вдасться припинити?

- Дуже на це сподіваюсь! Я з великою повагою ставлюся до президентів обох клубів - і до Ігоря Суркіса і до Ріната Ахметова. «Динамо» Київ та ФК «Шахтар» є локомотивами українського футболу. Так було 20 років тому і так є зараз. Це провідні команди, на які рівняються всі інші вітчизняні клуби. І не втомлюся повторювати, що поважаю найбільш палких вболівальників обох команд. Але і з їх боку має бути повага до команд і до інших вболівальників. На стадіон приходить багато сімей з дітьми і коли вони чують вибухи петард, бачать вогонь та дим, то багато хто засумнівається, чи варто йти на матч наступного разу.

Сьогодні ті хлопці, які причетні до таких неприємних ситуацій, мали б замислитись над тим, що через декілька років вони захочуть прийти на матчі улюбленої команди вже зі своїми дітьми. І навряд чи тоді їм сподобається, коли їх син чи донька перелякаються вибухів і боятимуться йти на футбол наступного разу. Тому звертаюся до усіх вболівальників і закликаю припинити дії, від яких страждають клуби і український футбол в цілому. Все розумію, в тому числі і бажання запалити фаєр в певних моментах, але ж усьому має бути межа. Не можна такими діями зривати матч і вчиняти безлад на стадіонах, створюючи загрозу для інших людей. Такої ж думки притримуються і ветерани «Динамо» та «Шахтаря», з якими спілкуємося.

Також звертаюсь до журналістів, які свідомо чи ні спекулюють на цій темі, розпалюючи ворожнечу між двома клубами, їх уболівальниками та поширюють неправдиві звинувачення на адресу ФФУ. Криза, яка зараз триває у стосунках двох чудових команд, мине і переможе футбол – впевнений у цьому. Також впевнений у тому, що Федерація футболу неупереджено ставиться до всіх команд і буде послідовно дотримуватись Регламенту змагань незалежно від ситуації та назви клубу.