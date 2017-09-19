Антонио КОНТЕ: «В этом сезоне Педро не везет»

Наставник «Челси» Антонио Конте заявил, что игра с «Ноттингем Форест» является подходящей для возвращения Эдена Азара в стартовый состав, а также сообщил, что некоторые молодые игроки состава, скорее всего, проявят себя в матче Кубка Карабао.

На своей сегодняшней пресс-конференции в Кобхэме перед матчем с «Ноттингем Форест» Конте подробно рассказал о паре опытных игроков, Азаре и Педро, и о паре молодых футболистов, Чарли Мусонде и Кенеди.

«Сейчас подходящий момент для Эдена, чтобы начать матч со старта и попытаться провести на поле всю игру», – сообщил Конте.

«Надеюсь, для него это последний шаг после травмы. Мы очень хорошо справились с его ситуацией. Я получал много травм за свою карьеру, и у меня есть небольшой опыт по этой части. Сейчас он готов, чтобы начать игру со старта».

«Педро не везло в этом сезоне», – говорит итальянец, заменивший испанца в перерыве воскресного матча с «Арсеналом».

«Педро пытается восстановится от последней травмы. Для него также важно работать. Не стоит забывать, что когда ты получаешь травму, ты не можешь работать, и иногда теряешь свои лучшие кондиции. Его последняя травма был несерьёзной, но ему нужно немного времени на восстановление».

Конте не стал называть всех игроков, которые присоединятся к Азару в стартовом составе, но озвучил пару имен.

«Кенеди хорошо знает, что случилось в Китае. Он совершил ошибку, но каждый в жизни может совершить ошибку. Он сосредоточен, очень хорошо работает и осознал свою ошибку. Теперь он готов играть и показывать, что заслуживает места на будущее».

«Вы отчетливо можете видеть талант Чарли. Я уверен, что мы говорим о молодом игроке с очень хорошими перспективами. Сейчас для него важно очень хорошо работать и стараться адаптироваться к этой лиге, что непросто. Это физически сильная лига».

«Он несколько сухощав, но много работает, чтобы улучшить свои силовые показатели и быть готовым к серьезным испытаниям. Я верю в Чарли. Для тренера важно верить в молодого игрока, но также получать должный отклик, когда у того появляется шанс проявить себя в игре».

Конте также задали вопрос о том, насколько серьёзно он отнесётся к Кубку Лиги, в котором команда стартует завтра, особенно с учетом того, что «синие» вернулись в еврокубки.

«Это один из четырех турниров. Мы должны постараться сделать лучшее, на что способны. Участвовать в четырех турнирах нелегко, но завтра у нас есть хорошая возможность предоставить шанс некоторым футболистам, которые не получали много игрового времени».

«Этот сезон может стать возможностью для всех игроков, чтобы проявить себя на поле. Важнее всего пользоваться шансом, когда ты его получаешь. У нас в составе собрано много молодых игроков. Для них важно получить этот шанс и показать мне, что я могу рассчитывать на них».

«Разумеется, мы хотим победить и выйти в следующий раунд. То же самое касается «Ноттингем Форест». Мы говорим о великом клубе с выдающейся историей», – сказал Конте, отмечая былые успехи нашего соперника в Европе.

«Мы относимся к ним с большим уважением и по этой причине должны быть очень внимательны. В последней игре они победили «Ньюкасл». Я смотрел много матчей с их участием, и они играют в хороший футбол».